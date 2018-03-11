Пэрис Хилтон удивила поклонников, опубликовав видео с голой грудью

Американская львица Пэрис Хилтон порадовала своих фанатов новым видео, которое знаменитость опубликовала в Instagram. На видеоролике модель запечатлена с голой грудью.

37-летняя Пэрис сравнила себя на этом видео с русалочкой. На странице модели также можно увидеть множество фотоснимков, где она выступает в образе куклы Барби. Снимки сделаны в честь юбилея знаменитой игрушки. Подобные откровенные материалы были "отличительной чертой" знаменитой блондинки лет 10 назад, когда Пэрис регулярно становилась центром скандалов.Пэрис Хилтон – известная американская модель, дизайнер, актриса, певица и автор песен. Перис - бывшая наследница огромной семейной империи «Hilton Hotels». Прославилась Хилтон после шоу «Простая жизнь». На ее счету десятки фильмов, среди которых: «Блондинка в шоколаде», «Модная мамочка», «Стильные штучки» и др. За игру в фильме «Красавица и уродина» девушка получила антипремию «Золотая малина». Как певица, Пэрис не прославилась. Последний сингл «Good Time» был записанный в 2013 году. Блондинка также попробовала себя в роли писателя. Критики не оценили ее труд. Больше всего девушке удалось раскрыться в сфере дизайна.