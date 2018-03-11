Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре
| | Пэрис Хилтон удивила поклонников, опубликовав видео с голой грудью

Пэрис Хилтон удивила поклонников, опубликовав видео с голой грудью

Вчера, 21:40
Американская львица Пэрис Хилтон порадовала своих фанатов новым видео, которое знаменитость опубликовала в Instagram. На видеоролике модель запечатлена с голой грудью.

Пэрис Хилтон удивила поклонников, опубликовав видео с голой грудью

 

37-летняя Пэрис сравнила себя на этом видео с русалочкой. На странице модели также можно увидеть множество фотоснимков, где она выступает в образе куклы Барби. Снимки сделаны в честь юбилея знаменитой игрушки. Подобные откровенные материалы были "отличительной чертой" знаменитой блондинки лет 10 назад, когда Пэрис регулярно становилась центром скандалов.

Пэрис Хилтон – известная американская модель, дизайнер, актриса, певица и автор песен. Перис - бывшая наследница огромной семейной империи «Hilton Hotels». Прославилась Хилтон после шоу «Простая жизнь». На ее счету десятки фильмов, среди которых: «Блондинка в шоколаде», «Модная мамочка», «Стильные штучки» и др. За игру в фильме «Красавица и уродина» девушка получила антипремию «Золотая малина». Как певица, Пэрис не прославилась. Последний сингл «Good Time» был записанный в 2013 году. Блондинка также попробовала себя в роли писателя. Критики не оценили ее труд. Больше всего девушке удалось раскрыться в сфере дизайна.
Новости по теме
Пэрис Хилтон поразила фанатов горячим фото в Instagram
Пэрис Хилтон поразила фанатов горячим фото в Instagram

Американская актриса, фотомодель и наследница семейного бизнеса - крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» Пэрис Хилтон в очередной раз порадовала своих

Пэрис Хилтон шокировала голым снимком и маленькой грудью
Пэрис Хилтон шокировала голым снимком и маленькой грудью

Популярная во всем мире светская львица и наследница семейного бизнеса - крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» Пэрис Хилтон шокировала своих

Пэрис Хилтон исполнилось 36 лет
Пэрис Хилтон исполнилось 36 лет

17 февраля известная актриса и певица Пэрис Хилтон празднует свой 36 день рождения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости