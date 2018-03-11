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| | Курбан Омаров признался, что он зависит от Ксении Бородиной

Курбан Омаров признался, что он зависит от Ксении Бородиной

Сегодня, 13:10
В Сети давно ходят слухи, что супруг Ксении Борoдиной бизнесмен Курбан Омаров - настоящий альфонс, ничего не зарабатывает и всю семью содержит именно ведущая "Дома-2". Омаров в Instagram признался, что зависим от своей возлюбленной.

Курбан Омаров признался, что он зависит от Ксении Бородиной

 

Курбан Омаров опытным путем нашел новое определение понятия «любовь». Молодой человек назвал это состояние «зависимостью».Бизнесмен признался, что испытывает зависимость от своей жены Ксении Бородиной. Когда ее нет с ним какое-то время, он испытывает своеобразную эмоциональную «ломку». Ему хочется, чтобы она была всегда рядом, чтобы ее непрерывно чувствовать биологически.

Друзья Курбана в один голос говорят о том, что гуляка и бабник Омаров очень быстро стал примерным отцом и семьянином. Многих такая метаморфоза обескуражила. Сам бизнесмен отстраненно полагает, что любовь – это действительно наркотическая зависимость, такая себе «химия в башке», которая не дает человеку ни на минуту расслабиться. Однако от этой зависимости, написал Омаров, совершенно не хочется избавляться.

Многие посетители его странички с пониманием отнеслись к интимным откровениям молодого человека. Немногие, более прозорливые, предупредили молодого отца, что нельзя на площади так откровенно копаться в своих светлых чувствах. ВНе нужно говорить об этом публично, можно испортить ауру.
Сергей Денисов
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