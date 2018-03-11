Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | «У Евы появится братик": Кто отец будущего ребенка Лободы?

«У Евы появится братик": Кто отец будущего ребенка Лободы?

Сегодня, 12:33
После того, как Светлана Лобода подтвердила информацию о своей второй беременности, сеть буквально взорвали доводы относительно того, кто же является отцом будущего ребенка украинской артистки. Ранее поклонники певицы предположили, что речь идет о лидере группы Rammstein Тилле Линдеманне. Однако сама артистка не спешит раскрывать интригу и лишь «подливает масла в огонь». «Интернет взрывается теперь по вопросу кто отец, достали. Придет время скажет. По большому счету она сама все успевает», - отметила одна из подписчиц артистки.

«У Евы появится братик": Кто отец будущего ребенка Лободы?

 

Так, одному из отечественных изданий Светлана Лобода дала интервью, в котором рассказала о своей беременности и семье, которая ожидает пополнение. Артистка добавила, что ее дочь Ева давно хотела братика или сестричку, но долгое время из-за рабочего графика и некоторых неурядиц Лобода не могла себе позволить уделить время личной жизни. «Я очень хотела бы как можно больше времени проводить с ней, попытаться сбалансировать загруженный график и найти возможность быть рядом с ребенком, чтобы наблюдать за его достижениями. И, конечно, было бы здорово, если бы у Евы появился братик. Мне кажется, мы готовы!», - цитирует СМИ Светлану Лободу. К слову, сама артистка призналась, что давно мечтала о малыше и назвала свою вторую беременность подарком.

Поклонники артистки уже подсчитали, что певица находится на седьмом месяце беременности. Однако пользователи сети отметил и тот факт, что визуально живот очень маленький. Некоторые даже обеспокоились миниатюрностью самой Светланы Лободы. «Желаем счастья, здоровья деткам и мамочке, у таких красивых и талантливых женщин должно быть много детей! А песни уверена, будут еще круче!», - написала подписчица артистки в официальной группе исполнительницы ВКонтакте. Многие отметили тот факт, что беременность лишь украсила госпожу Лободу.

Сама певица отметила, что не собирается уходить в декретный отпуск и даже анонсировала выход нового альбома, а также создание шоу, которое порадует ее поклонников. «Концертов будет много», - отметила артистка. Пока Светлана Лобода продолжает учавствовать в светских мероприятиях, 15 марта состоится ее очередной концерт, о чем сообщила сама певица у себя на странице в социальной сети.
Дыль Лилия
Новости по теме
Светлана Лобода беременна во второй раз от солиста Rammstein
Светлана Лобода беременна во второй раз от солиста Rammstein

Популярная украинская певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Отцом второго ребенка артистки стал солист группы Rammstein Тилль

Светлана Лобода рассказала о своей второй беременности
Светлана Лобода рассказала о своей второй беременности

Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками и фанатами информацией о своей личной жизни. В частности, она решила развеять любые домыслы относительно ее

Беременность к лицу: Светлана Лобода светится от счастья
Беременность к лицу: Светлана Лобода светится от счастья

Поклонники Светланы Лободы продолжат поздравлять любимую певицу со второй беременностью. При этом сама Лобода официально не подтверждала, что ожидает ребенка.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости