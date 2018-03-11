«У Евы появится братик": Кто отец будущего ребенка Лободы?

После того, как Светлана Лобода подтвердила информацию о своей второй беременности, сеть буквально взорвали доводы относительно того, кто же является отцом будущего ребенка украинской артистки. Ранее поклонники певицы предположили, что речь идет о лидере группы Rammstein Тилле Линдеманне. Однако сама артистка не спешит раскрывать интригу и лишь «подливает масла в огонь». «Интернет взрывается теперь по вопросу кто отец, достали. Придет время скажет. По большому счету она сама все успевает», - отметила одна из подписчиц артистки.

Дыль Лилия

Так, одному из отечественных изданий Светлана Лобода дала интервью, в котором рассказала о своей беременности и семье, которая ожидает пополнение. Артистка добавила, что ее дочь Ева давно хотела братика или сестричку, но долгое время из-за рабочего графика и некоторых неурядиц Лобода не могла себе позволить уделить время личной жизни. «Я очень хотела бы как можно больше времени проводить с ней, попытаться сбалансировать загруженный график и найти возможность быть рядом с ребенком, чтобы наблюдать за его достижениями. И, конечно, было бы здорово, если бы у Евы появился братик. Мне кажется, мы готовы!», - цитирует СМИ Светлану Лободу. К слову, сама артистка призналась, что давно мечтала о малыше и назвала свою вторую беременность подарком.Поклонники артистки уже подсчитали, что певица находится на седьмом месяце беременности. Однако пользователи сети отметил и тот факт, что визуально живот очень маленький. Некоторые даже обеспокоились миниатюрностью самой Светланы Лободы. «Желаем счастья, здоровья деткам и мамочке, у таких красивых и талантливых женщин должно быть много детей! А песни уверена, будут еще круче!», - написала подписчица артистки в официальной группе исполнительницы ВКонтакте. Многие отметили тот факт, что беременность лишь украсила госпожу Лободу.Сама певица отметила, что не собирается уходить в декретный отпуск и даже анонсировала выход нового альбома, а также создание шоу, которое порадует ее поклонников. «Концертов будет много», - отметила артистка. Пока Светлана Лобода продолжает учавствовать в светских мероприятиях, 15 марта состоится ее очередной концерт, о чем сообщила сама певица у себя на странице в социальной сети.