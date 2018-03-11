Садальский раскритиковал интервью Путина для NBC

Скандально известный актёр Станислав Садальский на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировал интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC. В частности, он назвал «пургой» ответы российского лидера.

Вещий Олег

«Песков - понятно. Непонятно «Пурга Правительства» Например: Медведев- " Денег нет, но вы держитесь", или министр Силуанов - " Пенсионеры работают потому что им нравится" Пусть проживет Силуанов на пенсию 7 тыс. рублей в месяц, а пенсионерам отдаст свою зарплату в 3 млн. рублей в месяц, тогда и ему будет нравится работать как пенсионерам», - написал Садальский.Он раскритиковал высказывание Путина о том, что президент не должен знать все высказывания сотрудников администрации и как-либо комментировать их. Так, в частности, Садальскому не понравилось отсутствие комментариев о словах Мединского, Рогозина, Шувалова, называя это «пургой». Напомним, что Владимир Путин во время интервью ответил следующее: «У меня своя работа».