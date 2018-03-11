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| | Жизнь Эммануила Виторгана продлится благодаря рождению дочери

Жизнь Эммануила Виторгана продлится благодаря рождению дочери

Сегодня, 12:18
Новость о рождении третьего ребенка в семье 78-летнего актера Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины Млодик произвело фурор в обществе, поскольку уже не юная пара не прибегала к искусственному оплодотворению. У звездной четы 26 февраля текущего года родилась девочка, которую назвали необычным именем Этель.

Жизнь Эммануила Виторгана продлится благодаря рождению дочери

 

Впервые тема о желании завести третьего ребенка была поднята в прошлом году в эфире телепрограммы «Секрет на миллион», однако никто не мог заподозрить супругов в желании провести ЭКО, решив, что речь идет о суррогатной матери.

По мнению звездного нумеролога Клары Кузденбаевой, Эммануил Виторган появился на свет в День беззаветного служителя, поэтому судьба благоволит к нему, помогая добиться успеха в различных начинаниях, включая личную жизнь и творчество. В свою очередь, новорожденная в силу ряда причин окажется кране энергичной и эмоциональной личностью, которая унаследует талант отца, благодаря своим качествам она сделает жизнь родителей более счастливой и наполненной, продлевая их жизнь.
Пойда Анна
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