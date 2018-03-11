Ольга Рапунцель рассказала, что не может уснуть по ночам

Звезда телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как проходят ее последние дни перед родами. Днем она устает от съемок и домашних дел, а ночью ей не удается поспать.

Павел Селивёрстов

Сама Ольга неоднократно рассказывала в Сети, что для нее беременность протекает легко и счастливо. Её слова были подтверждены и словами врачей. Но недавно она начала испытывать один из неприятнейших моментов для беременных. Несмотря на нормальное самочувствие, она не может уснуть по ночам.Конечно, можно подумать, что ничего не мешает выспаться Ольге днем, но проблема заключается в том, что она проводит около 5 часов на съемках ежедневно. Тем более на ее плечах лежит множество домашних дел, таких как стирка, глажка, уборка и приготовление пищи. Также Рапунцель не может оставить без внимания свою внешность, которая требует ухода за собой.Поклонники звезды «Дома-2» попросили её подумать о себе и о ребенке, снизив уровень активности. Еще они говорят о том, что следует привлечь супруга к помощи в домашних делах.