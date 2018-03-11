Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | Ольга Рапунцель рассказала, что не может уснуть по ночам

Ольга Рапунцель рассказала, что не может уснуть по ночам

Сегодня, 12:29
Звезда телешоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как проходят ее последние дни перед родами. Днем она устает от съемок и домашних дел, а ночью ей не удается поспать.

Ольга Рапунцель рассказала, что не может уснуть по ночам

 

Сама Ольга неоднократно рассказывала в Сети, что для нее беременность протекает легко и счастливо. Её слова были подтверждены и словами врачей. Но недавно она начала испытывать один из неприятнейших моментов для беременных. Несмотря на нормальное самочувствие, она не может уснуть по ночам.

Конечно, можно подумать, что ничего не мешает выспаться Ольге днем, но проблема заключается в том, что она проводит около 5 часов на съемках ежедневно. Тем более на ее плечах лежит множество домашних дел, таких как стирка, глажка, уборка и приготовление пищи. Также Рапунцель не может оставить без внимания свою внешность, которая требует ухода за собой.

Поклонники звезды «Дома-2» попросили её подумать о себе и о ребенке, снизив уровень активности. Еще они говорят о том, что следует привлечь супруга к помощи в домашних делах.
Павел Селивёрстов
Новости по теме
«Дом-2»: Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко
«Дом-2»: Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель прокомментировала информацию о том, что Дмитрий Дмитренко неоднократно изменял своей беременной

Ольга Рапунцель из
Ольга Рапунцель из "Дом-2" призналась, что ей стыдно перед матерью

Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала о своем трудном детстве, и за какие поступки ей стыдно перед матерью.

«Дома-2»: Ольга Рапунцель зарабатывает, раздеваясь перед камерой
«Дома-2»: Ольга Рапунцель зарабатывает, раздеваясь перед камерой

Ольга Рапунцель, участница телестройки «Дом-2», которая совсем недавно появилась на проекте, уже успела заявить о себе не в самом лучшем свете. Как выяснилось,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости