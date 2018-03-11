«Старенькая уже»: Звезда сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле резко постарела

В Сети интернет-пользователи активно обсуждают внешность Жанны Эппле, которая вместе с Эвелиной Бледанс засветилась на одном из популярных телешоу. Поклонники посчитали, что Эппле сильно сдала позиции и постарела минимум на 10 лет.

Светлана Славянская

Известная телеведущая Эвелина Бледанс заинтриговала поклонников новым снимком в сети Instagram, где предстала вместе с популярной актрисой Жанна Эппле. Под фотографией Эвелина написала: «Ох, куда нас с Жанчиком занесло». Однако поклонники под снимком стали критиковать Эппле за внешний вид, а многие даже отметили, что актриса очень резко и сильно постарела.«Жанночку даже не узнала по началу. Новый образ меня не впечатлил», «Давно Жанну не видела, на фоне Бледанс выглядит как её мама, цвет волос очень прибавляет возраст», «Старушки», «Да, уже не шестнадцать лет», «Ужасная фотография!! Обе выглядят намного старше!», «Эппле, сменить цвет волос. Как спившаяся бабка», - заявляли интернет-пользователи.