Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | «Старенькая уже»: Звезда сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле резко постарела

«Старенькая уже»: Звезда сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле резко постарела

Сегодня, 11:48
В Сети интернет-пользователи активно обсуждают внешность Жанны Эппле, которая вместе с Эвелиной Бледанс засветилась на одном из популярных телешоу. Поклонники посчитали, что Эппле сильно сдала позиции и постарела минимум на 10 лет.

«Старенькая уже»: Звезда сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле резко постарела

 

Известная телеведущая Эвелина Бледанс заинтриговала поклонников новым снимком в сети Instagram, где предстала вместе с популярной актрисой Жанна Эппле. Под фотографией Эвелина написала: «Ох, куда нас с Жанчиком занесло». Однако поклонники под снимком стали критиковать Эппле за внешний вид, а многие даже отметили, что актриса очень резко и сильно постарела.

«Жанночку даже не узнала по началу. Новый образ меня не впечатлил», «Давно Жанну не видела, на фоне Бледанс выглядит как её мама, цвет волос очень прибавляет возраст», «Старушки», «Да, уже не шестнадцать лет», «Ужасная фотография!! Обе выглядят намного старше!», «Эппле, сменить цвет волос. Как спившаяся бабка», - заявляли интернет-пользователи.
Светлана Славянская
Новости по теме
52-летняя Жанна Эппле похвасталась идеальным телом
52-летняя Жанна Эппле похвасталась идеальным телом

Известная российская актриса Жанна Эппле похвасталась идеальным телом в купальнике. 52-летняя знаменитость опубликовала фотографии на своей странице в

Жанна Эппле сбежала от мужа
Жанна Эппле сбежала от мужа

Недавно стало известно, что известная актриса Жанна Эппле гордится своим уходом от мужа. Напомним, Жанна на протяжении 17 лет была супругой кинооператора Ильи

Жанна Эппле комплексует из-за проблем с лицом
Жанна Эппле комплексует из-за проблем с лицом

Известная российская актриса Жанна Эппле рассказала поклоникам, что в последнее время чувствует огромный дискомфорт, попадая в объективы папарацци. Как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости