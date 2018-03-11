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| | Анджелина Джоли рассказала, что ей помогло пережить сложный развод с Бредом Питтом

Анджелина Джоли рассказала, что ей помогло пережить сложный развод с Бредом Питтом

Сегодня, 11:31
Американская актриса и кинопродюсер Анджелина Джоли в своем недавнем интервью рассказала журналистам, как ей удалось справиться с тяжелым разводом и переживаниями на его фоне. По словам знаменитости, её буквально спасли дети и любимая работа.

Анджелина Джоли рассказала, что ей помогло пережить сложный развод с Бредом Питтом

 

Анджелина Джоли честно призналась, что абсолютно не имеет свободного времени на себя из-за плотного рабочего графика. Знаменитость не посещает тренажерный зал или косметологов, так как активно работает над новыми сценариями к фильмам и продюсированием. Кроме того, Джоли вынуждена самостоятельно воспитывать шестерых детей.

На вопрос о том, чему Анджелина учит своих детей, она рассказала британскому журналу «HELLO!»: «Ценить других. Если вы живете жизнью, думая о себе и своих собственных потребностях и желаниях, то это не только эгоистичная жизнь, но и в конечном итоге несчастная жизнь, я думаю. Войны и враждебность, уродство и бесчеловечность в этом мире происходят из-за отсутствия возможности иметь реальное сопереживание кому-то другому».
Светлана Славянская
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