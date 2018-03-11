Супруга Мота оставила маленького сына и улетела в Дубай

Мельникова прекрасно сознавала, что своим поступком навлечет праведный гнев на свою голову, но, тем не менее, решила всем все подробно объяснить и одновременно оправдаться. Оказывается, поездка в Дубай – это подарок любимого супруга на 8 Марта. Во-вторых, ребенок остался под присмотром двух бабушек и одной няни. В-третьих, сама Мария нуждается в отдыхе после тяжелых родов. В-четвертых, она «привезет малышу кусочек аравийского солнца» и так далее, и тому подобное.
Супруга Мота оставила маленького сына и улетела в ДубайСегодня, 11:37
Рэп-исполнитель Матвей Мельников, выступающий под псевдонимом Мот, 22 января текущего года стал отцом первенца. Молодой отец трогательно поблагодарил мать
Выступление рэпера Black Star Inc. Матвея «Мота» Мельникова перенесли со 2 марта на 24 февраля. Соответствующее объявление появилось в официальной группе
Невеста известно хип-хоппера Матвея Мельникова, который более известен под прозвищем Мот, накануне поделилась в Instagram снимками в купальнике с отдыха. Мария