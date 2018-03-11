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| | Супруга Мота оставила маленького сына и улетела в Дубай

Супруга Мота оставила маленького сына и улетела в Дубай

Сегодня, 11:37
Несколько дней назад Мария Мельникова – супруга известного исполнителя Мота – оставила полуторамесячного сына и улетела в Дубаи. Об этом девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети. 
 

Супруга Мота оставила маленького сына и улетела в Дубай

 

Мельникова прекрасно сознавала, что своим поступком навлечет праведный гнев на свою голову, но, тем не менее, решила всем все подробно объяснить и одновременно оправдаться. Оказывается, поездка в Дубай – это подарок любимого супруга на 8 Марта. Во-вторых, ребенок остался под присмотром двух бабушек и одной няни. В-третьих, сама Мария нуждается в отдыхе после тяжелых родов. В-четвертых, она «привезет малышу кусочек аравийского солнца» и так далее, и тому подобное.
 
Однако длительная объяснительная записка не убедила подписчиков в правоте молодой матери. Многие упрекают девушку в эгоизме, в стремлении к получению максимальных удовольствий. В основном, комментаторы сходятся в одном: если ты мать, стисни зубы и терпи.
Сергей Денисов
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