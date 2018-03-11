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| | Экстрасенс предрекает Якубовичу ухудшение здоровья

Экстрасенс предрекает Якубовичу ухудшение здоровья

Сегодня, 11:34
Популярный телеведущий Леонид Якубович оказался в эпицентре скандала из-за неосторожно брошенной фразы о «Поле чудес», которую журналисты вырвали из контекста и интерпретировали на свой лад. Однако в ближайшие месяцы телеведущий также столкнется с проблемами со здоровьем.

Экстрасенс предрекает Якубовичу ухудшение здоровья

 

По словам экстрасенса Марианны Абравитовой, проблемы 72-летнего телеведущего не ограничатся исключительно общественным недовольством, поскольку его ожидает ухудшение здоровья, однако, несмотря на эту неприятность, Якубович продолжит вести программу.

Ясновидящая также уверена, что Леонида Якубовича не отстраняют от занимаемой должности, поскольку он прекрасно справляется со своими обязанностями, более того, он примет участие в новом творческом проекте, который принесет ведущему еще больший успех и зрительскую любовь.
Пойда Анна
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