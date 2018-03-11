В свои 80 лет Слава Зайцев простился с подиумом

Продемонстрировав сезонную коллекцию осень-зима 2018-2019, 80-летний модельер Вячеслав Зайцев попрощался с публикой и подиумом.

Дарья Дмитриева

На свой юбилей известный российский модельер провёл сезонный показ мод в рамках Merсedes-Benz Fahion Week. Он был создателем многих костюмов для концертных программ звёзд российской эстрады. Среди них и Примадонна, которая также пришла поздравить именинника со своей дочерью Кристиной Орбакайте и экс-супругом Филиппом Киркоровым, который вышел на сцену в первом своём концертном костюме, сделанным Зайцевым.В 1980-м году Слава Зайцев одел всю советскую делегацию на Олимпийские игры. Также был автором милицейского обмундирования страны.Как сообщил сам кутюрье, он оставляет показы, но не прекращает творить. Радовать своих поклонников и друзей дизайнерскими решениями он продолжит, пока хватит сил. Сейчас же Зайцев полон энергии и не чувствует себя на свои 80.