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| | В свои 80 лет Слава Зайцев простился с подиумом

В свои 80 лет Слава Зайцев простился с подиумом

Сегодня, 11:18
Продемонстрировав сезонную коллекцию осень-зима 2018-2019, 80-летний модельер Вячеслав Зайцев попрощался с публикой и подиумом.

В свои 80 лет Слава Зайцев простился с подиумом

 

На свой юбилей известный российский модельер провёл сезонный показ мод в рамках Merсedes-Benz Fahion Week. Он был создателем многих костюмов для концертных программ звёзд российской эстрады. Среди них и Примадонна, которая также пришла поздравить именинника со своей дочерью Кристиной Орбакайте и экс-супругом Филиппом Киркоровым, который вышел на сцену в первом своём концертном костюме, сделанным Зайцевым.

В 1980-м году Слава Зайцев одел всю советскую делегацию на Олимпийские игры. Также был автором милицейского обмундирования страны.

Как сообщил сам кутюрье, он оставляет показы, но не прекращает творить. Радовать своих поклонников и друзей дизайнерскими решениями он продолжит, пока хватит сил. Сейчас же Зайцев полон энергии и не чувствует себя на свои 80.
Дарья Дмитриева
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