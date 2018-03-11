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| | Дочь Панина сняла видео, как ее отец опять лихачит за рулем

Дочь Панина сняла видео, как ее отец опять лихачит за рулем

Сегодня, 11:17
Алексей Панин регулярно оказывается в центре скандалов. Не так давно утихли сплетни о любви актера к собакам, как знаменитость вновь дает повод для интриг. Панин не единожды попадал в кадр во время безрассудств за рулем, но в этот раз рядом с ним оказалась еще и дочь.

Дочь Панина сняла видео, как ее отец опять лихачит за рулем

 

Пользователи рекомендуют Панину проявлять осторожность, так как данный материал раскритикуют и в адрес актера опять раздадутся упреки. Подписчики подозревают, что артист специально провоцирует желтую прессу на создание статей о неправильном поведении знаменитости. На видео Панин под звуки заводной композиции отпускает руль, машет руками и подпевает исполнителю прямо во время движения. По мнению юзеров, актер получит очередную порцию критики.

Дочь Панина сняла видео, как ее отец опять лихачит за рулем

 

Некоторые из подписчиков советуют Панину не рисковать жизнью своей и дочери, смех которой слышится на заднем плане. Фолловеры предположили, что именно девочка является оператором папиного лихачества. Большинство фанатов поддержали артиста. Поклонники назвали Панина красавчиком и заметили, что он всегда весело проводит время, когда рядом находится его дочь. Один из юзеров назвал новую публикацию звезды «программой максимум настроения». За полчаса видео набрало более 2,2 тысячи отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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