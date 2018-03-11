Дочь Панина сняла видео, как ее отец опять лихачит за рулем

Алексей Панин регулярно оказывается в центре скандалов. Не так давно утихли сплетни о любви актера к собакам, как знаменитость вновь дает повод для интриг. Панин не единожды попадал в кадр во время безрассудств за рулем, но в этот раз рядом с ним оказалась еще и дочь.

Пользователи рекомендуют Панину проявлять осторожность, так как данный материал раскритикуют и в адрес актера опять раздадутся упреки. Подписчики подозревают, что артист специально провоцирует желтую прессу на создание статей о неправильном поведении знаменитости. На видео Панин под звуки заводной композиции отпускает руль, машет руками и подпевает исполнителю прямо во время движения. По мнению юзеров, актер получит очередную порцию критики.

Домбровский Сергей

Некоторые из подписчиков советуют Панину не рисковать жизнью своей и дочери, смех которой слышится на заднем плане. Фолловеры предположили, что именно девочка является оператором папиного лихачества. Большинство фанатов поддержали артиста. Поклонники назвали Панина красавчиком и заметили, что он всегда весело проводит время, когда рядом находится его дочь. Один из юзеров назвал новую публикацию звезды «программой максимум настроения». За полчаса видео набрало более 2,2 тысячи отметок «Нравится».