Анна Хилькевич возненавидела любимую песню дочери

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала о том, что ненавидит группы Quest Pistols Show и Open Kids. Причиной этому послужила любовь ее дочери к их совместной песне.

Павел Селивёрстов

Этой новостью актриса поделилась на своей странице в социальной сети. Дело в том, что Арианна, дочь Анны, начала слушать песню под названием «Круче всех». Постоянные повторы этой песни заставили Хилькевич относится к этим двум коллективам крайне негативно. Танцевальные мотивы композиции могут понравиться ребенку любого возраста.Поклонники звезды телесериала «Универ» порекомендовали ей найти новое увлечение для своей дочери, в противном случае песня будет звучать на повторе еще длительное время. Некоторые из них рассказали, что и их дети просят поставить эту песню, но желательно с клипом. Они подсказали, что 2-летних детей легко отвлечь игрушкой или чем-нибудь вкусным. Ситуация непростая еще и из-за того, что Хилькевич недавно выгнала уже пятую по счету няню, и находится в поиске очередной.