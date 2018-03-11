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| | У известной российской модели заметили целлюлит на ногах

У известной российской модели заметили целлюлит на ногах

Сегодня, 10:35
Российская телеведущая и модель Виктория Боня ужаснула поклонников своим целлюлитом на ногах. Она раздвинула ноги таким образом, что подписчики смогли увидеть обвисшую часть кожи и лимфатический отток.

У известной российской модели заметили целлюлит на ногах

 

Известная 38-летняя модель повернулась таким образом, что поклонники на снимке смогли тщательно рассмотреть ноги Бони. В результате они пришли к выводу, что у неё появился целлюлит. «Ужас, это что? Целлюлит? Спрятала бы ты свои ляшки», - написала одна из подписчиц. Боня часто позирует на камеру и, как правило, выбирает удачный ракурс. Однако, на этот раз модель показала свои недостатки.

Сама же знаменитость не стала как-либо комментировать обвинения в свой адрес. Она лишь собирала в комментариях информацию, что поклонники хотят выиграть в следующем её конкурсе. Сейчас же она отдыхает в 5-звёздочном отеле Таиланда, наслаждается тёплым климатом, пока жители России жалуются на непогоду.
Вещий Олег
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