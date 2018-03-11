Светлана Лобода покидает сцену из-за беременности

На международной музыкальной премии BraVo Светлана Лобода выступила в прозрачном платье, которое четко подчеркивало изменившуюся фигуру артистки. Исполнительница получила премию в категории «Певица года». Со сцены Лобода обратилась к зрителям и организаторам премии со словами благодарности и заявила, что берет небольшой отпуск из-за беременности. Вернуться на сцену артистка собирается в июне.
Светлана Лобода находится в интересном положении уже второй раз. От первого брака у нее есть дочь. Предполагают, что к беременности Лободы причастен Тилль Линдеманн, участник известной группы Rammstein. Про отношения Тилля и Светланы известно давно.