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| | Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери

Сегодня, 09:47
Одна из сестёр популярной светской львицы Хлои Кардашьян устроила розовую вечеринку в честь своей пока ещё не рождённой дочери. Гости говорят, что это была самая дорогая бейби шауэр вечеринка в истории.

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери

 

Бейби шауэр – обычай в ряде западных стран, без которого ещё не родился ни один малыш. Зачастую знаменитости устраивают скромный праздник в кругу семьи, но только не семейство Кардашьян. 33-летняя Хлои, которая вскоре должна стать мамой девочки, принимала гостей в роскошном 5-звездном отеле в Лос-Анджелесе. Как говорят источники, основные организаторские моменты на себя взяли её сёстры и подруги.

Пока Хлои поделилась только одной профессиональной фотографией праздника, который прошёл в этот четверг, пообещав, что скоро их будет больше. По словам гостей, вечеринка напоминала розовый ад: все были одеты в розовую одежду, а интерьер состоял из множества живых розовых цветов. Сама Хлои Кардашьян была одета в тесное розовое платье миди и пиджак. Гостями на празднике были семья Кардашьян и их близкие друзья. Но следует отметить, что не всем вечеринка понравилась: она была устроена при поддержке Amazon Echo, потому традиционные игры заменили постоянной рекламой компании.
Елизавета Трюфель
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