«Приятного аппетита»: Поклонники дарят Самбурской корм для котов

Актриса Настасья Самбурская показала фото после одного из спектаклей. В руках у знаменитости букеты цветов, а также два пакета корма для котов. Поклонники начали подшучивать, что у Самбурской теперь новая диета.

Настасья Самбурская указала, что корм для котят, поблагодарив за то, что не забыли про них. Однако интернет-пользователи не приняли это во внимание, начав подшучивать над «новым рационом» актрисы. Некоторые, впрочем, также обратили внимание на марку корма, отметив, что лучше и животных, и людей кормить чем-то более натуральным, и вспоминая случаи со своими питомцами.

Не могли фанаты не обратить внимание и на волосы Настасьи Самбурской. Они порадовались, что последние у актрисы снова длинные, попросив продолжить их отращивать. Некоторым, впрочем, с такой шевелюрой Настасья Самбурская напомнила звезду «Пусть говорят» Диану Шурыгину, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская