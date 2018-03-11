«Приятного аппетита»: Поклонники дарят Самбурской корм для котов

«Приятного аппетита»: Поклонники дарят Самбурской корм для котовСегодня, 09:45
Популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз спровоцировала скандал в Сети. На этот раз интернет-пользователи раскритиковали
Известная российская актриса Настасья Самбурская снова удивила поклонников радикальной сменой имиджа. Эпатажная знаменитость стала блондинкой, о чем сообщила в
Популярная российская актриса Настасья Самбурская поделилась на своей странице в Instagram новым снимком. На фото видно, как звезда принимает ванну с уточкой в