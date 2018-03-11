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| | «Приятного аппетита»: Поклонники дарят Самбурской корм для котов

«Приятного аппетита»: Поклонники дарят Самбурской корм для котов

Сегодня, 09:45
Актриса Настасья Самбурская показала фото после одного из спектаклей. В руках у знаменитости букеты цветов, а также два пакета корма для котов. Поклонники начали подшучивать, что у Самбурской теперь новая диета.

«Приятного аппетита»: Поклонники дарят Самбурской корм для котов

 

Настасья Самбурская указала, что корм для котят, поблагодарив за то, что не забыли про них. Однако интернет-пользователи не приняли это во внимание, начав подшучивать над «новым рационом» актрисы. Некоторые, впрочем, также обратили внимание на марку корма, отметив, что лучше и животных, и людей кормить чем-то более натуральным, и вспоминая случаи со своими питомцами.

Не могли фанаты не обратить внимание и на волосы Настасьи Самбурской. Они порадовались, что последние у актрисы снова длинные, попросив продолжить их отращивать. Некоторым, впрочем, с такой шевелюрой Настасья Самбурская напомнила звезду «Пусть говорят» Диану Шурыгину, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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