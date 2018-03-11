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| | Саша Черно показала фото после секса с Оганесяном

Саша Черно показала фото после секса с Оганесяном

Сегодня, 09:46
Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно выложила в социальную сеть интимную фотографию, сделанную после секса со своим партнером по шоу Иосифом Оганесяном.

Саша Черно показала фото после секса с Оганесяном

 

Счастливая пара лежит под белыми простынями и смотрит в камеру. Фото набрало в течение двух часов около десяти тысяч лайков. «Спортивный секс в телестудии» - единичные негативные комментарии, оставленные злопыхателями. Основная масса посетителей порадовалась за молодых людей. Тем более, что Александра Черно снабдила фото сопроводительной надписью, о весне, о птицах, о любви и о вечном инстинкте.

 

Саша Черно и Иосиф Оганесян заняты в телепроекте «Дом-2» всего несколько месяцев. Тем не менее, они уже полюбились фанатам и им многое прощают потому, что ждут от них еще большего.
Сергей Денисов
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