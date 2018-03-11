Дана Борисова боится повторить свои ошибки

Телеведущая Дана Борисова окружена соблазнами, которые могут сделать её вновь зависимой. Она отказалась от вредных привычек и злачных людей.

Дарья Дмитриева

У телеведущей ранее были проблемы с алкоголем и наркотиками. Сейчас же ей удалось отказаться от этих пагубных привычек. Но повсюду есть соблазны.Если к наркотикам Борисова уверена, что не вернётся, то алкоголь её преследует повсюду: магазины, супермаркеты. От людей, которые употребляют спиртные напитки, Дана также решила избавиться, поэтому она перестала общаться с прежним окружением и пытается убрать из жизни своей все соблазны.На пути к исправлению следующим пунктом является примирение с мамой. Раньше у них постоянно возникали споры и конфликты в связи с разным мировоззрением. Далее Дана Борисова намерена найти себе возлюбленного, который не имел бы вредных привычек.