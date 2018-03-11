Алексей Панин показал на видео «жесткую порку» своей 10-летней дочери

Известный российский актер Андрей Панин в очередной раз спровоцировал громкий скандал вокруг своего имени, выложив в Сеть видеоролик процедуры воспитания своей дочери Анны. В рамках данной записи видно, как артист пытается применить в качестве карательной меры ремень, а затем тапок.

Пойда Анна

Сюжет видеоролика, который носит постановочный характер, довольно незамысловат и является своеобразным ответом на очередную «утку», выдуманную прессой о семье Панина. Во время видеозаписи актер с тапком в руках забегает в комнату, в которой на столе сидит его дочь, ее он ласково называет Нюсей, погрузившись в изучение смартфона. Звезда кричит, что его дочь больше не будет есть на завтрак красную икру ложками, а «отведает» отцовского ремня, после чего начинает бегать за Нюсей по всей квартире.По выражению лица девочки становится понятно, что это всего лишь игра, однако многие пользователи остались недовольными, считая подобное поведение «баловством», при этом рекомендуя не слишком баловать школьницу.