Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам

Анастасия Волочкова, чьи социальные сети давно стали полем боя между её фанатами и злопыхателями, решила протолкнуть и свою дочь в шоу-бизнес. Первым испытанием для неё стало мнение подписчиков её мамы.

Елизавета Трюфель

Девочка по имени Ариадна, которую Волочкова ласково зовёт Аришей, всегда выделялась творческими наклонностями. Об этом балерина говорила неоднократно и всячески поощряла увлечения дочери. После упорных занятий вокалом для Ариши пришло время выступить сольно перед пока что небольшой аудиторией. Сделала она это на детском празднике в обычном ресторане, а запись выступления вскоре появилась на странице у её мамы.Но грубость и оскорбления нередкие гости в профиле у Волочковой. Некоторые поклонники даже осудили балерину за то, что решила оставить дочь на «смакование» недоброжелателям. И они не заставили себя долго ждать. Несмотря на множество слов похвалы в сторону зарождающейся звезды, её беспощадно раскритиковали: за голос и вокал, платье, поведение, песню. Особенным вниманием «одарили» движения девочки: подписчики возмутились, почему «идеальная» мама не научила дочь держать спину прямо и красиво двигаться на сцене.