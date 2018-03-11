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| | Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам

Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам

Сегодня, 08:28
Анастасия Волочкова, чьи социальные сети давно стали полем боя между её фанатами и злопыхателями, решила протолкнуть и свою дочь в шоу-бизнес. Первым испытанием для неё стало мнение подписчиков её мамы.

Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам

 

Девочка по имени Ариадна, которую Волочкова ласково зовёт Аришей, всегда выделялась творческими наклонностями. Об этом балерина говорила неоднократно и всячески поощряла увлечения дочери. После упорных занятий вокалом для Ариши пришло время выступить сольно перед пока что небольшой аудиторией. Сделала она это на детском празднике в обычном ресторане, а запись выступления вскоре появилась на странице у её мамы.

Но грубость и оскорбления нередкие гости в профиле у Волочковой. Некоторые поклонники даже осудили балерину за то, что решила оставить дочь на «смакование» недоброжелателям. И они не заставили себя долго ждать. Несмотря на множество слов похвалы в сторону зарождающейся звезды, её беспощадно раскритиковали: за голос и вокал, платье, поведение, песню. Особенным вниманием «одарили» движения девочки: подписчики возмутились, почему «идеальная» мама не научила дочь держать спину прямо и красиво двигаться на сцене.
Елизавета Трюфель
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