Наташа Королёва в Краснодаре своим внешним видом напугала фанатов

Известная российская певица Наташа Королёва накануне посетила Краснодар, где провела концерт. Она опубликовала снимок из центрального парка, который ужаснул подписчиков.

Вещий Олег

Королёва просто стояла на фоне колеса обозрения, которое славится своей высотой, но пристальное внимание поклонников было уделено внешнему виду певицы. Цвет лица у неё был очень бледным, что напугало некоторых подписчиков. «Наташенька, ты заболела? Только честно напиши», - стали спрашивать в комментариях встревоженные фанаты.Помимо бледного лица глаза у Королёвой выглядели по-особенному уставшими. Вероятно, это из-за плотного графика концертов, считают подписчики. Сама же Королёва поблагодарила краснодарцев за тёплый приём и продолжила свою концертную программу в других городах.