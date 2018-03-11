Наташа Королёва в Краснодаре своим внешним видом напугала фанатов

Королёва просто стояла на фоне колеса обозрения, которое славится своей высотой, но пристальное внимание поклонников было уделено внешнему виду певицы. Цвет лица у неё был очень бледным, что напугало некоторых подписчиков. «Наташенька, ты заболела? Только честно напиши», - стали спрашивать в комментариях встревоженные фанаты.
Помимо бледного лица глаза у Королёвой выглядели по-особенному уставшими. Вероятно, это из-за плотного графика концертов, считают подписчики. Сама же Королёва поблагодарила краснодарцев за тёплый приём и продолжила свою концертную программу в других городах.