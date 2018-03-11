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| | Наташа Королёва в Краснодаре своим внешним видом напугала фанатов

Наташа Королёва в Краснодаре своим внешним видом напугала фанатов

Сегодня, 08:24
Известная российская певица Наташа Королёва накануне посетила Краснодар, где провела концерт. Она опубликовала снимок из центрального парка, который ужаснул подписчиков.

Наташа Королёва в Краснодаре своим внешним видом напугала фанатов

 

Королёва просто стояла на фоне колеса обозрения, которое славится своей высотой, но пристальное внимание поклонников было уделено внешнему виду певицы. Цвет лица у неё был очень бледным, что напугало некоторых подписчиков. «Наташенька, ты заболела? Только честно напиши», - стали спрашивать в комментариях встревоженные фанаты.

Помимо бледного лица глаза у Королёвой выглядели по-особенному уставшими. Вероятно, это из-за плотного графика концертов, считают подписчики. Сама же Королёва поблагодарила краснодарцев за тёплый приём и продолжила свою концертную программу в других городах.
Вещий Олег
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