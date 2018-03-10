Дочь Маликова удивила публику странным признанием о рождении брата

Дочь российского композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания посетила программу Малахова «Привет, Андрей». На шоу девушка призналась, что ничего не знала о пополнении в семье до самого последнего момента.

Домбровский Сергей

Чета Маликовых тщательно скрывала рождение ребенка не только от посторонних, но и от близких. Супруга солиста опасалась реакции дочери, поэтому не решилась сказать ей всю правду. 48-летний Маликов тоже пришел в студию к Андрею Малахову. Стефания не подозревала о том, что ее родители обратились за помощью к суррогатной матери и просто потеряла дар речи, когда узнала всю правду. В конце января этого года появился на свет сын композитора. Маликовы еще не дали мальчику имя. Король российской поп-музыки Филипп Киркоров вызвался стать крестным отцом ребенка.Стефания тепло отнеслась к новости о рождения брата, хотя ее мать ожидала от дочери совершенно иной реакции. Дочь звезды повесила голубые шарики в жилище в день приезда малыша из роддома, а когда увидела младенца, то не сдержала слез. Стефания никогда не видела такого маленького человека, поэтому ей не удалось справиться с эмоциями, нахлынувшими подобно волнам во время шторма. Дмитрий Маликов восхищен поведением дочери. 18-летняя девушка всеми силами помогает родителям и ухаживает за ребенком, чем не перестает удивлять папу и маму.