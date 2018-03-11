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| | «Маньяки не плачут»: Маша Малиновская рассказала, как вести себя при просмотре «Секрета на миллион»

«Маньяки не плачут»: Маша Малиновская рассказала, как вести себя при просмотре «Секрета на миллион»

Сегодня, 08:24
Светская львица Маша Малиновская стала участницей выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ 10 марта. Для хейтеров знаменитость сразу прописала правила поведения, как сообщает VistaNews.

«Маньяки не плачут»: Маша Малиновская рассказала, как вести себя при просмотре «Секрета на миллион»

 

Маша Малиновская не раз говорила поклонникам, что этот эфир представлял для неё настоящее эмоциональное потрясение, и подготовиться к нему не вышло. Потому она не знала, хватит ли выдержки, чтобы решиться на просмотр выпуска. В связи с этим Маша Малиновская подготовила себя к тому, что будут негативные комментарии, которых обычно очень много на её странице после каждого шоу с её участием.

«Маньяки не плачут»: Маша Малиновская рассказала, как вести себя при просмотре «Секрета на миллион»

 

Светская львица с сарказмом признала, что плохо выглядит, а также является «жирной». Она попросила не считать её неуравновешенной из-за слёз и боли, а также не ругать, что она не будет плакать, когда спросят про смерть близких людей. После просмотра выпуска «Секрета на миллион» некоторые интернет-пользователи раскритиковали за «наигранность ради пиара», а другие наоборот растрогались из-за увиденного, попросив Малиновскую не растраиваться из-за тех, кто её не понимает.

Ирина Летинская
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