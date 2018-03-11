«Маньяки не плачут»: Маша Малиновская рассказала, как вести себя при просмотре «Секрета на миллион»

Светская львица Маша Малиновская стала участницей выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ 10 марта. Для хейтеров знаменитость сразу прописала правила поведения, как сообщает VistaNews.

Маша Малиновская не раз говорила поклонникам, что этот эфир представлял для неё настоящее эмоциональное потрясение, и подготовиться к нему не вышло. Потому она не знала, хватит ли выдержки, чтобы решиться на просмотр выпуска. В связи с этим Маша Малиновская подготовила себя к тому, что будут негативные комментарии, которых обычно очень много на её странице после каждого шоу с её участием.

Светская львица с сарказмом признала, что плохо выглядит, а также является «жирной». Она попросила не считать её неуравновешенной из-за слёз и боли, а также не ругать, что она не будет плакать, когда спросят про смерть близких людей. После просмотра выпуска «Секрета на миллион» некоторые интернет-пользователи раскритиковали за «наигранность ради пиара», а другие наоборот растрогались из-за увиденного, попросив Малиновскую не растраиваться из-за тех, кто её не понимает.

Ирина Летинская