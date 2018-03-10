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| | Навка выложила в Instagram новое фото Пескова в красных штанах

Навка выложила в Instagram новое фото Пескова в красных штанах

Вчера, 22:49
Супруга пресс-секретаря президента РФ фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram новую фотографию, на которой запечатлен Дмитрий Песков в красных спортивных штанах.

Навка выложила в Instagram новое фото Пескова в красных штанах

 

На снимке политик везет свою дочь Надю, которая сидит на санках. В 2016 году Навка уже публиковала фото Пескова в красных штанах. Этот элемент гардероба пресс-секретаря стал причиной многочисленных разговоров в обществе. Пользователи активно обсуждают одежду государственного деятеля. Песков прокомментировал свой вкус. По словам политика, он предпочитает яркие наряды, дабы компенсировать «серые будни». Подписчики рекомендуют Навке выставить спортивные брюки Пескова на аукцион, а полученные деньги отдать в детские дома.

Навка выложила в Instagram новое фото Пескова в красных штанах

 

Один из юзеров иронично заметил: «Вижу красные штаны, знаю их владельца». Новая публикация фигуристки получила более 23 тысяч отметок «Нравится» за один день. Некоторые заметили, что главное – это человек, а гардероб можно пополнить другими вещами, поэтому не нужно беспокоиться по этому поводу.
Домбровский Сергей
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