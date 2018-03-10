Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска
| | Малиновская принимает запрещенные препараты из-за семейной трагедии

Малиновская принимает запрещенные препараты из-за семейной трагедии

Вчера, 21:52
Телевизионная ведущая, актриса и певица Маша Малиновская посетила программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На шоу звезда призналась в том, что принимает запрещенные препараты, выпущенные в Таиланде.

Малиновская принимает запрещенные препараты из-за семейной трагедии

 

На программе Маша Малиновская рассказала о трагедии, сделавшей ее жизнь неузнаваемой. Бабушка ведущей вышла в магазин, попала под колеса автомобиля и умерла. Дедушка актрисы не смирился с утратой, начал беспробудно пить и скоро тоже скончался. Мать Малиновской оказалась в больнице с инфарктом, а звезду поместили в ту же клинику, но в психиатрическое отделение, поскольку у нее случился нервный срыв. После смерти бабушки ведущая стала переедать. Малиновская старалась справиться со стрессом с помощью неимоверного количества пищи. В итоге за последний год дама набрала 12 килограммов лишнего веса.

Малиновская стала бороться с зависимостью от еды. Для этого актриса начала принимать запрещенные препараты, которые ей посылали из Таиланда. Это не наркотики, а таблетки, помогающие сбросить вес. По словам Малиновской, эти препараты пагубно воздействуют на здоровье, поэтому в официальной медицине не применяются. Ведущая готова пойти на всё, дабы приобрести стройную фигуру.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Маша Малиновская о неудачной пластике: «Сосок смотрел мне в подбородок»
Маша Малиновская о неудачной пластике: «Сосок смотрел мне в подбородок»

Телезвезда Маша Малиновская посетила ток-шоу «Секрет на миллион. 37-летняя Малиновская призналась в эфире программы о том, как пережила потерю любимой

Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты
Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты

Приглашенной звездой очередного выпуска шоу «Секрет на миллион» стала самая яркая ведущая 2000-х Маша Малиновская. Она поведала о своем детстве, отношениях с

Маша Малиновская распродает свой гардероб, чтобы заработать на жизнь
Маша Малиновская распродает свой гардероб, чтобы заработать на жизнь

Маша Малиновская устроила распродажу нарядов для своих поклонников. По словам ведущей, ей нужно прокормить сына.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости