Малиновская принимает запрещенные препараты из-за семейной трагедии

Телевизионная ведущая, актриса и певица Маша Малиновская посетила программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На шоу звезда призналась в том, что принимает запрещенные препараты, выпущенные в Таиланде.

Домбровский Сергей

На программе Маша Малиновская рассказала о трагедии, сделавшей ее жизнь неузнаваемой. Бабушка ведущей вышла в магазин, попала под колеса автомобиля и умерла. Дедушка актрисы не смирился с утратой, начал беспробудно пить и скоро тоже скончался. Мать Малиновской оказалась в больнице с инфарктом, а звезду поместили в ту же клинику, но в психиатрическое отделение, поскольку у нее случился нервный срыв. После смерти бабушки ведущая стала переедать. Малиновская старалась справиться со стрессом с помощью неимоверного количества пищи. В итоге за последний год дама набрала 12 килограммов лишнего веса.Малиновская стала бороться с зависимостью от еды. Для этого актриса начала принимать запрещенные препараты, которые ей посылали из Таиланда. Это не наркотики, а таблетки, помогающие сбросить вес. По словам Малиновской, эти препараты пагубно воздействуют на здоровье, поэтому в официальной медицине не применяются. Ведущая готова пойти на всё, дабы приобрести стройную фигуру.