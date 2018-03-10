Ширвиндт отметил хороший вкус Роксаны Бабаян, признавшейся ему в любви

Актер и руководитель «Театра Сатиры» Александр Ширвиндт посетил шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой. Певица и вдова его близкого друга Михаила Державина Роксана Бабаян призналась в любви народному артисту. Ширвиндт отметил хороший вкус дамы.

Домбровский Сергей

Руководитель «Театра Сатиры» общается с Бабаян и вдовой Андрея Миронова Ларисой Голубкиной. На шоу Ширвиндт отвечал на вопросы Галкина, стараясь ничего не скрывать от общественности. Актер нечасто появляется на телевидении, так как несмотря на солидный возраст постоянно занят. На склоне лет Ширвиндт занялся писательской деятельностью. Сейчас он работает над созданием книги «В промежутках между». Ширвиндт рассказывал о своем умершем друге Михаиле Державине. На передачу пришли звезды шоу-бизнеса, они много шутили и смеялись.Ширвиндт открыл истинную причину смерти Людмилы Гурченко. По мнению артиста, эта женщина скончалась, так как не могла смириться со старостью. Гурченко всегда старалась выглядеть молодой, а когда заметила следы увядания, умерла.