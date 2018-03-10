Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска
| | Ким Кардашьян рассказала, как Мадонна повлияла на её жизнь

Ким Кардашьян рассказала, как Мадонна повлияла на её жизнь

Вчера, 20:19
Американская топ-модель Ким Кардашьян на своей странице в Instagram рассказала об отношениях с певицей Мадонной. Откровенное признание о влиянии 59-летней многодетной матери повергло в шок многих фанатов.

Ким Кардашьян рассказала, как Мадонна повлияла на её жизнь

 

«Вы, ребята, даже не понимаете мою любовь к этой женщине. Когда мне было 8 лет, Эллисон и я наблюдали, как она снимала ее видеоролик Cherish в Малибу на пляже, снятом Хербом Ритцем. В 1989 году она также была моим соседом…», - рассказала на своей странице Кардашьян. Всё семейство будущей топ-модели наблюдало за деятельностью Мадонны. Сама же певица оказала значительное влияние на становление Кардашьян. Это можно заметить по принципу ухода за кожей и способах самореализации.

«Я всегда смотрела на нее, и теперь я получаю от нее лучший совет по уходу за кожей», - дополнила Кардашьян. Семьи хорошо дружили, а сейчас топ-модель делится откровенным со своей 59-летней подругой. Кроме того, они вместе ведут канал, на котором рассказывают о подробностях звёздной жизни. Поклонники подчеркнули, что не могли и подумать о влиянии Мадонны на юную Кардашьян. Возможно, без американской певицы топ-модель бы и не стала такой известной.
Вещий Олег
Новости по теме
Ким Кардашьян удивила фанатов эротическим фото в ошейнике
Ким Кардашьян удивила фанатов эротическим фото в ошейнике

Американская модель и ведущая Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в бикини и белом ошейнике.

Ким Кардашьян рассказала о параметрах своей фигуры
Ким Кардашьян рассказала о параметрах своей фигуры

Ким Кардашьян рассказала о том, что интересовало многих ее поклонников в течение многих лет. Звезда всегда удивляла фанатов своим телом, и сейчас она раскрыла

Ким Кардашьян появилась на Дне рождении сестры с тремя охранниками
Ким Кардашьян появилась на Дне рождении сестры с тремя охранниками

Американская модель Ким Кардашьян появилась на праздновании Дня рождения своей 21-летней сестры вместе с тремя охранниками, и без ювелирных украшений на теле.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости