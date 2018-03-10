Ким Кардашьян рассказала, как Мадонна повлияла на её жизнь

Американская топ-модель Ким Кардашьян на своей странице в Instagram рассказала об отношениях с певицей Мадонной. Откровенное признание о влиянии 59-летней многодетной матери повергло в шок многих фанатов.

Вещий Олег

«Вы, ребята, даже не понимаете мою любовь к этой женщине. Когда мне было 8 лет, Эллисон и я наблюдали, как она снимала ее видеоролик Cherish в Малибу на пляже, снятом Хербом Ритцем. В 1989 году она также была моим соседом…», - рассказала на своей странице Кардашьян. Всё семейство будущей топ-модели наблюдало за деятельностью Мадонны. Сама же певица оказала значительное влияние на становление Кардашьян. Это можно заметить по принципу ухода за кожей и способах самореализации., - дополнила Кардашьян. Семьи хорошо дружили, а сейчас топ-модель делится откровенным со своей 59-летней подругой. Кроме того, они вместе ведут канал, на котором рассказывают о подробностях звёздной жизни. Поклонники подчеркнули, что не могли и подумать о влиянии Мадонны на юную Кардашьян. Возможно, без американской певицы топ-модель бы и не стала такой известной.