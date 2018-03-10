Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска
| | Дана Борисовна откровенно рассказала об интимных снимках

Дана Борисовна откровенно рассказала об интимных снимках

Вчера, 20:19
В сети появились интимные снимки популярной телеведущей, напоминающие по форме фотографии с сайта знакомств. Присутствовала сопроводительная надпись, что девушка оказывает интимные услуги за 4000 евро. Дана Борисова не стала прятаться от журналистов и откровенно рассказала о скандале с известными снимками в интервью журналисту одного из новостных изданий.

Дана Борисовна откровенно рассказала об интимных снимках

 

Скандал разразился грандиозный. От Даны отвернулись какие-то друзья, другие, напротив, не поверили и поддержали девушку. В интервью Дана Борисова откровенно рассказала о не простом периоде в свое жизни, где был алкоголь, и наркотическая зависимость, и долгая реабилитация в клинике. Сейчас, когда всё постепенно налаживается последовал этот скандал с фотографиями.

Оказывается, что это всё фейк. «Доброжелатели» смонтировали нехитрые композиции и выложили в сеть. Дана Борисова, поделилась в интервью о том, что этот скандал был очень болезненным. Она опять едва не упала в алкогольный омут, но нашла в себе силы и не стала пить.
Сергей Денисов
Новости по теме
Дана Борисова напугала фанатов вызывающим макияжем в монастыре
Дана Борисова напугала фанатов вызывающим макияжем в монастыре

Дана Борисова на днях побывала в Рыльском монастыре, и опубликовала свои фотографии, которые шокировали всех поклонников телеведущей.

Дана Борисова рассказала, как нужно правильно
Дана Борисова рассказала, как нужно правильно "раскручивать" мужчин

Телеведущая Дана Борисова рассказала, как правильно просить подарки у мужчин. Об этом сообщают российские СМИ.

Дана Борисова стала PR-менеджером
Дана Борисова стала PR-менеджером

Дана Борисова стала PR-менеджером. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости