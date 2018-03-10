Дана Борисовна откровенно рассказала об интимных снимках

В сети появились интимные снимки популярной телеведущей, напоминающие по форме фотографии с сайта знакомств. Присутствовала сопроводительная надпись, что девушка оказывает интимные услуги за 4000 евро.

Дана Борисова не стала прятаться от журналистов и откровенно рассказала о скандале с известными снимками в интервью журналисту одного из новостных изданий.

Сергей Денисов

Скандал разразился грандиозный. От Даны отвернулись какие-то друзья, другие, напротив, не поверили и поддержали девушку. В интервью Дана Борисова откровенно рассказала о не простом периоде в свое жизни, где был алкоголь, и наркотическая зависимость, и долгая реабилитация в клинике. Сейчас, когда всё постепенно налаживается последовал этот скандал с фотографиями.Оказывается, что это всё фейк. «Доброжелатели» смонтировали нехитрые композиции и выложили в сеть. Дана Борисова, поделилась в интервью о том, что этот скандал был очень болезненным. Она опять едва не упала в алкогольный омут, но нашла в себе силы и не стала пить.