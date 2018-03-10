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| | Сеть обсуждает воссоединение Орландо Блума и Кэти Перри

Сеть обсуждает воссоединение Орландо Блума и Кэти Перри

Вчера, 19:47
Звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум и поп-певица Кэти Перри встречались около года. Поклонникам они казались приятной и гармоничной парой, но уже в прошлом году что-то пошло не так. Молодые люди не стали долг тянуть и официально объявили, что их пути расходятся, чем огорчили фанатов.

Сеть обсуждает воссоединение Орландо Блума и Кэти Перри

 

Однако недавно Сеть наводнили слухи о том, что актер и исполнительница вновь решили наладить отношения. Поводом для очередной порции домыслов стал костюм, который надела 33-летняя певица после концерта в Сантьяго 8 марта. На комбинезоне Кэти папарацци заметили портрет Орландо. Звезда трилогии «Властелин колец» и сам надевал такой же костюм в день своего сорокалетнего юбилея в прошлом январе.

Тот факт, что официального подтверждения возобновления отношений ни Блум, ни Перри не дают, не огорчает поклонников, поскольку близкий знакомый влюбленных уже просветил фанов. Оказалось, что актер и певица действительно решили начать все сначала, но торопиться обнародовать это не желают, особенно на фоне их расставания в феврале 2017-го.

Орландо с Кэти расстались спокойно и интеллигентно. Каждый из них занялся своей карьерой. Вместе с тем общения звезды не прекращали и часто устраивали совместные путешествия. Источник уверяет, что актер и певица проводят вместе очень много времени, но считать их парой в полном смысле этого слова нельзя, ведь ничего серьезного пока между ними не было.
Дарья Светозарова
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