Дуэйн «Скала» Джонсон растрогал фанатов видео с дочкой

Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон, известный по прозвищу «Скала», скоро в третий раз станет отцом. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram трогательное видео с дочерью Жасмин.

Дуэйн Джонсон обратился к девочке с просьбой назвать его самым красивым мужчиной на Земле. Жасмин отказалась это сделать, чем раззадорила отца. Актер поздравил всех дам с женским днем и обещал всегда защищать леди в случае необходимости. «Скала» рассказал фанатам, как он любит свою дочь. Пользователей привел в восторг данный ролик, они начали активно комментировать видео. Юзеры восхищаются красотой дочери Дуэйна Джонсона, желают девочке расти здоровой и радовать родителей достижениями в учебе.

Домбровский Сергей

Сейчас у актера двое детей. От первого брака в 2001 году родилась дочь Симона Александра. С нынешней супругой «Скала» живет более девяти лет. Скоро жена родит рестлеру третьего ребенка. За один день ролик с участием дочери Дуэйна Джонсона набрал более 15,7 млн отметок «Нравится».