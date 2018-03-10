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| | Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в адрес выпавшей из-под топика груди

Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в адрес выпавшей из-под топика груди

Вчера, 19:20
На своей страничке Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» жестко ответила всем комментаторам, которые с разной долей негативных эмоций высказались по поводу фото, где у певицы во время танца выпала из топика грудь.
 
 

Ольга Романовская ответила хейтерам за критику в адрес выпавшей из-под топика груди

 

Злопыхатели, надо признаться, расстарались не на шутку. Еще бы чуть-чуть и посыпалась бы ненормативная лексика. Однако Ольга Романовская, по словам поклонников, не только «со стойкостью боксерской груши восприняла удары», но еще и нашла в себе силы достойно ответить всем хейтерам за «сальную» иронию на ее страничке. Она разместила свое воинственное фото, где запечатлена с вытянутой к камере рукой. Мимика лица и жест не нуждаются в расшифровке. Это означает только одно – «уймитесь вы все, наконец!». В сопроводительной надписи артистка сказала, что привыкла жить так, как живет. Она никого не намеревалась оскорбить эпатажным жестом, все вышло случайно. Если кому-то это навредило нужно разобраться с самим собой.

Многочисленные поклонники певицы солидаризовались со своим кумиром и поставили диагноз массовой немотивированной агрессии: «обычное весеннее обострение».
Сергей Денисов
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