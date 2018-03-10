Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой

Поклонники режиссера Гильермо Дель Торо удивлены и расстроены новостью, что их кумир развелся со своей супругой Лоренцой Ньютон. Из-за этой информации общество начало говорить, что Дель Торо стал очередной жертвой «Оскара». Дело в том, что на вручении легендарной премии Гильермо получил сразу две награды: в номинации «Лучший режиссер» и как автор фильма «Форма воды».

Анна Котова

Отметим, что в Голливуде среди знаменитостей ходит легенда, что тот, кто получил самую высокую награду киноиндустрии, расплачивается за это своей семейной жизнью. Однако, развод Дель Торо в разряд проклятий записать не удастся. Дело в том, что знаменитая пара разорвала свои отношения задолго до получения премии, а окончательно оформить документы получилось в сентябре 2017 года. До сегодняшнего дня эта информация была известна только близким друзьям и родственникам режиссера.Пока официальная причина распада брака Гиьермо Дель Торо и Лоренцы Ньютон не известна. Отметим, что в браке знаменитости прожили 31 год и у них есть две взрослые дочери – Мариза и Мариана. Однако ходят разговоры, что разлучницей стала сценаристка Ким Морган, которая и сопровождала режиссера на вручение премии.