«Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой

Известный певец Эмин Агаларов, запомнившийся слушателю как Emin, удивил своим поведением поклонников. Любящий папа не смог отложить телефон во время игры с дочерью.

Елизавета Трюфель

Справедливо будет сказать, что недовольство выразили немного поклонников, которые были неприятно удивлены таким фактом. Эмин всегда отличался сильной любовью и заботой о своих детях. Он не боится выкладывать фотографии своей дочери Амины, а если в Сети появляется их совместное видео, поклонники тут же, не скрывая своего умиления, пишут о том, насколько особенные отношения они наблюдают между Эмином и его дочерью.Последний ролик, который появился на странице певца, получил не так много позитивных отзывов. Мужчина не выпускал из рук телефон, снимая всю игру на камеру. Даже игралась его дочь какое-то время наушниками. К концу видео малышка не выдержала и закричала папе, чтобы он оставил телефон в стороне. Что порадовало фанатов – Эмин сразу исполнил пожелание любимой дочки.