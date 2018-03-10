«Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой

Справедливо будет сказать, что недовольство выразили немного поклонников, которые были неприятно удивлены таким фактом. Эмин всегда отличался сильной любовью и заботой о своих детях. Он не боится выкладывать фотографии своей дочери Амины, а если в Сети появляется их совместное видео, поклонники тут же, не скрывая своего умиления, пишут о том, насколько особенные отношения они наблюдают между Эмином и его дочерью.
Последний ролик, который появился на странице певца, получил не так много позитивных отзывов. Мужчина не выпускал из рук телефон, снимая всю игру на камеру. Даже игралась его дочь какое-то время наушниками. К концу видео малышка не выдержала и закричала папе, чтобы он оставил телефон в стороне. Что порадовало фанатов – Эмин сразу исполнил пожелание любимой дочки.