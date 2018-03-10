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| | "Две бабули": Дана Борисова показала "близкую" подругу Малышеву

"Две бабули": Дана Борисова показала "близкую" подругу Малышеву

Вчера, 19:24
Регулярно попадающая в последнее время в скандалы Дана Борисова выложила в своем Instagram фото с Еленой Малышевой. Две ведущие стоят в студии программы «Жить здорово», которую ведет Елена Малышева на Первом канале. Снимок Борисова подписала комментарием о своих отношениях с Малышевой, назвав ее своей подругой, которая во многом помогла и ей самой, и многим ее близким людям. Дана отметила, что Малышева - очень целеустремленный человек, который никому не отказывает в помощи.

"Две бабули": Дана Борисова показала "близкую" подругу Малышеву

 

Пользователи похвалили макияж Борисовой, сказав, что теперь на нее стало более приятно смотреть, чем некоторое время назад, когда она разрисовывала лицо с стиле женщины-вамп. Подписчики также отметили, что Дане очень идет улыбка, которой они уже давно не видели на ее лице. Поклонники пожелали Дане улыбаться почаще, тем более, что теперь она стала выглядеть куда свежее, по словам пользователей. Комплиментов удостоился и наряд Борисовой, который определили, как «очень милый и подходящий к стилю Даны», хотя до сих пор поклонники пытались отговорить ведущую носить длинные и темные вещи, как будто из бабушкиного гардероба. Такой стиль Дана выбрала для себя после того, как начала новую жизнь по возвращении из Таиланда, где она проходила реабилитацию от наркозависимости. С того момента Борисова решила для себя больше не прикасаться к алкоголю и наркотикам, пересмотрела свои взгляды на жизнь и даже на собственный гардероб.

"Две бабули": Дана Борисова показала "близкую" подругу Малышеву

 

Комментаторы подняли на смех формулировку «близкая подруга», употребленную в отношении Елены Малышевой. Она показалась странной многим пользователям, но самые внимательные из них заметили, что слово «близкая» употребила не сама Дана, а оно было присоединено уже в комментариях. Тем не менее, поклонники предостерегли Борисову от чересчур близкого общения с Малышевой, выказав той свое недоверие и в шутку отметив, что она «научит плохому» и, вообще, «странная женщина».

Недоброжелатели не преминули, намекая на наряд Борисовой, назвать фотографию «две бабули-красотули». Они также высказали сомнения насчет давней дружбы между Малышевой и Борисовой, на что сама Дана ответила, что знакома с Еленой уже более 15 лет - еще с той поры, когда вела передачу «Армейский магазин». Фанаты поддержали свою любимицу в ее стремлении наладить свою жизнь, и пожелали ей всегда хорошего настроения, позитива и сил.
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