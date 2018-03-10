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| | Супруга Меладзе Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного счастья

Супруга Меладзе Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного счастья

Сегодня, 18:29
Певица назвала ключевые факторы счастья ее семьи. Альбина Джанабаева четыре года живет в счастливом браке с Валерием Меладзе.

Супруга Меладзе Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного счастья

 

Все просто, никто ничего нового не придумал в этой жизни, считает молодая женщина. Нужно наполнять друг друга не взаимными упреками и оскорблениями, а позитивной энергией. Не врать друг другу даже в мелочах – ложь убивает все светлое между людьми. Нельзя быть эгоистом и одновременно «до дна» растворяться в своем партнере. Это, по мнению девушки, помогает быть в нужное время и в нужном месте всегда, где твоему любимому человеку плохо. Для того, чтобы получить любовь и тепло взаимности нужно сначала культивировать это в себе с готовностью отдать все доброе и светлое любимому человеку. Без такой постоянной готовности, все потуги быть любящей женой будут эфемерными.

Альбина не стала проводить мастер-класс семейной жизни в социальных сетях, но заставила многих комментаторов задуматься над сказанным.
Сергей Денисов
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