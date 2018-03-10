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| | Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Сокол рискует утратить зрение

Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Сокол рискует утратить зрение

Сегодня, 18:06
У Ольги Сокол, недавней звезды телепроекта «Дом-2», появились проблемы со зрением. Об этом сама девушка поведала журналистам в интервью.

Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Сокол рискует утратить зрение

 

Речь идет о том, что молодая девушка рискует насовсем утратить зрение. Началась с того, что в левом глазу появилось жжение, и она стала плохо видеть. Ольга обратилась к офтальмологу. У нее было обнаружено застарелое отслоение сетчатки. По нынешним технологиям, это пустяковое заболевание, которое лечится лазерным корректированием. Однако, если вовремя не обратиться к врачу, то на месте отслоения начинает нарастать новая роговица, требующая уже совершенно других операционных технологий. У Ольги Сокол подобный случай и подобное осложнение. Девушка уже пережила две операции, а конца и края лечению не видно. Осложнение перешло на тектонику глазного нерва, и теперь второй глаз тоже видит плохо.

Все посетители ее странички в социальной сети как могут подбадривают девушку и желают ей победы над тяжелой болезнью.
Сергей Денисов
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