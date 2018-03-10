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| | Бывшую возлюбленную Илона Маска заподозрили в отношениях с Шоном Пенном

Бывшую возлюбленную Илона Маска заподозрили в отношениях с Шоном Пенном

Сегодня, 17:57
Актриса Эбер Херд довольно долго встречалась с миллиардером Илоном Маском, однако теперь на ее горизонте появился новый кавалер. Зарубежные таблоиды распространяют информацию о том, что она пытается наладить личную жизнь с актером Шоном Пенном. Отмечается, что парочку заприметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса за распитием красного вина.

Бывшую возлюбленную Илона Маска заподозрили в отношениях с Шоном Пенном

 

Источник рассказывает, что Эмбер выглядела счастливой и довольной. Она непринужденно флиртовала с коллегой по цеху и не забывала отпивать из бокала напиток цвета страсти. 31-летняя актриса успела вскружить голову многим знаменитостям. В 2007-2008 году она встречалась с актером Криспином Гловером, а в 2015 году вышла замуж за Джонни Деппа. В браке с «Джеком Воробьем» она прожила два года, а после расставания начала встречаться с основателем Space X Илоном Маском.

Уже в начале этого года влюбленные объявили о расставании, но еще некоторое время давали пищу для слухов о воссоединении. Тем не менее, на нынешней церемонии вручения премии «Оскар» они ни разу не пересеклись. Хоть Маск и присутствовал на торжестве, переговорить с бывшей пассией он желания не изъявил, и Эмбер покинула мероприятие в гордом одиночестве.
Дарья Светозарова
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