Девушка из Нижнего Новгорода попробует влюбить в себя Егора Крида

Красотка из Нижнего Новгорода намерена покорить сердце певца Егора Крида. Анастасия Смирнова имеет привлекательную внешность, поэтому не исключено, что ей удастся распалить огонь чувств у знаменитости.

11 марта этого года на телеканале ТНТ стартует шестой сезон «Холостяка». Женихом на это раз выступит известный исполнитель и ловелас - Егор Крид. Достучаться до его сердца попробуют модели, телеведущие различных масштабов, певицы, интернет-блогерши и красавицы со всех частей России. Претенденткой на звание «любимой» стала и нижегородская модель Анастасия Смирнова.

Напомним, что фотомодель известна не только своими яркими снимками. Годами ранее девушка успела побывать на скандальном проекте «Дом-2», также Анастасия попробовала свои силы на шоу «Каникулы в Мексике». Отметим, что красавица была в финале конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород».