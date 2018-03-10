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| | Девушка из Нижнего Новгорода попробует влюбить в себя Егора Крида

Девушка из Нижнего Новгорода попробует влюбить в себя Егора Крида

Сегодня, 17:37
Красотка из Нижнего Новгорода намерена покорить сердце певца Егора Крида. Анастасия Смирнова имеет привлекательную внешность, поэтому не исключено, что ей удастся распалить огонь чувств у знаменитости.

Девушка из Нижнего Новгорода попробует влюбить в себя Егора Крида

 

11 марта этого года на телеканале ТНТ стартует шестой сезон «Холостяка». Женихом на это раз выступит известный исполнитель и ловелас - Егор Крид. Достучаться до его сердца попробуют модели, телеведущие различных масштабов, певицы, интернет-блогерши и красавицы со всех частей России. Претенденткой на звание «любимой» стала и нижегородская модель Анастасия Смирнова.

Девушка из Нижнего Новгорода попробует влюбить в себя Егора Крида

 

Напомним, что фотомодель известна не только своими яркими снимками. Годами ранее девушка успела побывать на скандальном проекте «Дом-2», также Анастасия попробовала свои силы на шоу «Каникулы в Мексике». Отметим, что красавица была в финале конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород».
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