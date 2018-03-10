Легкая эротика: Варнава обнажилась для нового образа

Сама Екатерина подписала снимок, что несмотря на закрытую позу, ее душа, все равно, нараспашку. Пользователи написали массу комплиментов знаменитости, расхваливая ее красоту. Они заявили, что Варнава в этом образе напоминает им Клеопатру, Леди Гагу и молодую певицу Sia, а кто-то даже вспомнил о роботе Вертере из детского кинофильма «Гостья из будущего». Подписчики даже придумали снимку название - «шестой элемент».

Хейтеры заявили, что с фотошопом можно сделать прекрасным практически любого человека. Но Екатерина мало обращает внимания на происки недоброжелателей - совсем недавно она опубликовала свое мнение по этому поводу. Она предупредила пользователей, что будет выкладывать то, что посчитает нужным - себя в пижаме, выходки собственной собаки, свое мнение по тем поводам, которые считает важными или достаточными для создания позитивного настроения у поклонников.Варнава заявила, что очень хочет растормошить это «инстаболото» и обсуждать с фанатами свежие важные новости, будь то спорт или медицина, она имеет на это полное право, а тем, кто не поддерживает ее такую позицию, посоветовала просто не заходить к ней на страницу, чтобы не портить никому настроение. Новый образ как нельзя лучше подчеркивает эту позицию звезды.

Рассказывая о себе, Екатерина как-то обмолвилась, что она - человек действия, но разум у нее превалирует над чувствами. Варнава приучила себя идти на компромиссы во многих ситуациях, хотя изначально ей это было не очень по душе. Знаменитость заявила, что в отношениях с людьми для нее на первом месте стоит доверие, оно является основополагающим принципом в работе и в жизни. Варнава отметила, что с детства старается не «копить врагов», хотя понимает, что публичность накладывает свой отпечаток и автоматически возводит человека в некий статус, у которого есть как поклонники, так и недоброжелатели.Екатерину притягивают, по ее выражению, сложные люди, у которых есть чему поучиться, даже если учиться приходится на их ошибках. Саморазвитие очень важно для человека, как и умение отстаивать собственное мнение. Варнава ценит в людях смелость и умение противостоять толпе. Она считает себя немножко ленивой, хотя, в целом, довольно трудолюбива, благодаря воспитанию родителей. А еще Екатерина очень надеется, что никогда не узнает, что такое «звездная болезнь».