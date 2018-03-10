Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Легкая эротика: Варнава обнажилась для нового образа

Легкая эротика: Варнава обнажилась для нового образа

Сегодня, 17:24
Сама Екатерина подписала снимок, что несмотря на закрытую позу, ее душа, все равно, нараспашку. Пользователи написали массу комплиментов знаменитости, расхваливая ее красоту. Они заявили, что Варнава в этом образе напоминает им Клеопатру, Леди Гагу и молодую певицу Sia, а кто-то даже вспомнил о роботе Вертере из детского кинофильма «Гостья из будущего». Подписчики даже придумали снимку название - «шестой элемент».

Легкая эротика: Варнава обнажилась для нового образа

 

Хейтеры заявили, что с фотошопом можно сделать прекрасным практически любого человека. Но Екатерина мало обращает внимания на происки недоброжелателей - совсем недавно она опубликовала свое мнение по этому поводу. Она предупредила пользователей, что будет выкладывать то, что посчитает нужным - себя в пижаме, выходки собственной собаки, свое мнение по тем поводам, которые считает важными или достаточными для создания позитивного настроения у поклонников.

Варнава заявила, что очень хочет растормошить это «инстаболото» и обсуждать с фанатами свежие важные новости, будь то спорт или медицина, она имеет на это полное право, а тем, кто не поддерживает ее такую позицию, посоветовала просто не заходить к ней на страницу, чтобы не портить никому настроение. Новый образ как нельзя лучше подчеркивает эту позицию звезды.

Легкая эротика: Варнава обнажилась для нового образа

 

Рассказывая о себе, Екатерина как-то обмолвилась, что она - человек действия, но разум у нее превалирует над чувствами. Варнава приучила себя идти на компромиссы во многих ситуациях, хотя изначально ей это было не очень по душе. Знаменитость заявила, что в отношениях с людьми для нее на первом месте стоит доверие, оно является основополагающим принципом в работе и в жизни. Варнава отметила, что с детства старается не «копить врагов», хотя понимает, что публичность накладывает свой отпечаток и автоматически возводит человека в некий статус, у которого есть как поклонники, так и недоброжелатели.

Екатерину притягивают, по ее выражению, сложные люди, у которых есть чему поучиться, даже если учиться приходится на их ошибках. Саморазвитие очень важно для человека, как и умение отстаивать собственное мнение. Варнава ценит в людях смелость и умение противостоять толпе. Она считает себя немножко ленивой, хотя, в целом, довольно трудолюбива, благодаря воспитанию родителей. А еще Екатерина очень надеется, что никогда не узнает, что такое «звездная болезнь».
Новости по теме
Варнава запустила в Instagram флешмоб, посвящённый своим бровям
Варнава запустила в Instagram флешмоб, посвящённый своим бровям

Популярная российская и украинская телеведущая Екатерина Варнава запустила в соцсети Instagram необычный флешмоб. Основная его тема - брови знаменитости.

Екатерина Варнава опубликовала снимок в свадебном платье
Екатерина Варнава опубликовала снимок в свадебном платье

Известная телеведущая Екатерина Варнава опубликовала в микроблоге Instagram снимок в свадебном платье, чем вызвала многочисленные вопросы подписчиков.

Екатерина Варнава призналась, что отпугивает мужчин
Екатерина Варнава призналась, что отпугивает мужчин

На телеэкранах Екатерина Варнава предстает в образе сексуальной стервы, у ног которой находятся сотни мужчин. В реальной жизни ведущая ведет себя совсем иначе,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости