После "Секрета на миллион" Малиновскую обвинили в наркозависимости

Программа «Секрет на миллион» с участием скандальной телеведущей Маши Малиновской оказался настоящим стрессом, как для самой героини, так и для ее поклонников. На своей странице в Instagram телеведущая анонсировала выход телепередачи с весьма интимным признанием. «Меня рвет на эмоциональные лоскуты даже при просмотре анонсов. Это интервью местами было похоже на настоящее "препарирование души", - написала своим поклонникам хозяйка аккаунта. Перед выходом самой программы Маша Малиновская опубликовала не менее экстравагантный пост со словами: «Мою искренность, мою боль и слезы не превращайте в очередной симптом типа, "явно психика разрушена». А картинка и вовсе демонстрировала душевное состояние селебрити.

Дыль Лилия

Анонсы программы и вовсе привлекли внимание общественности. С долей беспокойства поклонники Маши Малиновской проявили солидарность, отметив, что они рыдают вместе с телеведущей. А вот многие начали апеллировать к тому, что подобное проявления эмоций является ничем иным, как признаком наркозависимости. «Очень эмоциональная передача и Вы, Мария, под сильными эмоциями.... Много говорят про наркотики, а после этой передачи говорить будут еще больше», - отметила одна из подписчиц госпожи Малиновской. Однако большинство пользователей сети отметили, что телеведущая не разочаровала, а ее искренность расположила к себе еще больше.В выпуске «Секрета на миллион» Маша Малиновская раскрыла немало тайн о личной и профессиональной жизни. В частности предметом обсуждения между Лерой Кудрявцевой и ее героиней оказались ее статус матери-одиночки, подсудимой и полное отсутствие денег у светской львицы. На кадрах видео, как госпожа Малиновская не стеснятся в выражения. «В каких «трусцах» я пришла, в таких и ушла», - описала свои отношения Малиновская с бывшим мужем. Причиной расставания с любимым оказалась измена, однако сама телеведущая с долею умора преподнесла информацию о своих отношениях с бывшим супругом. Хотя телеведущая отметила, что ее мужчины являются однотипными. «Мне везет на таких мужчин», - отметила сама Маша Малиновская. Реакция на откровение селебрити не заставила себя долго ждать, ее подписчики уже комментируют увиденное на странице хозяйки аккаунта в сети.