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| | СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли

СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли

Сегодня, 17:13
Отказ от секса помогает Питту залечить сердечные раны. Такую информацию удалось раздобыть журналистам, следящим за личной жизнью голливудского актера после разрыва с Анджелиной Джоли.

СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли

 

Помимо воздержания от плотских утех в течение года минимум, звезда «Трои» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона» ограничил себя в употреблении алкоголя и ест только здоровую пищу. Как сообщают близкие друзья актера, имен которых представители СМИ не называют, у Питта наконец появилось время исключительно для себя. Период, когда он ни с кем не состоит в отношениях, у знаменитости выпал впервые в жизни. Поэтому актер намерен провести его с пользой – правильно питаться, привести себя в форму и избавиться от алкогольной зависимости.

Решение официально подвести черту в отношениях с кинодивой Анджелиной Джоли Питт принял в 2016 году. Тогда он никак это не прокомментировал.
Дарья Светозарова
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