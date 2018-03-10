СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли

Отказ от секса помогает Питту залечить сердечные раны. Такую информацию удалось раздобыть журналистам, следящим за личной жизнью голливудского актера после разрыва с Анджелиной Джоли.

Дарья Светозарова

Помимо воздержания от плотских утех в течение года минимум, звезда «Трои» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона» ограничил себя в употреблении алкоголя и ест только здоровую пищу. Как сообщают близкие друзья актера, имен которых представители СМИ не называют, у Питта наконец появилось время исключительно для себя. Период, когда он ни с кем не состоит в отношениях, у знаменитости выпал впервые в жизни. Поэтому актер намерен провести его с пользой – правильно питаться, привести себя в форму и избавиться от алкогольной зависимости.Решение официально подвести черту в отношениях с кинодивой Анджелиной Джоли Питт принял в 2016 году. Тогда он никак это не прокомментировал.