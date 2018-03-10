Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке

Старожил любовной телестройки Андрей Черкасов согласился сделать сюрприз для верной поклонницы «Дома-2». Для этого он даже поехал в Казахстан.

Елизавета Трюфель

Ведущий рассказал об интересном случае в социальной сети. Андрей написал, что такой подарок женщине решил устроить её сын. Зрительница по имени Яна, проживающая в городе Актау, справляла своё 50-летие. В этот момент в комнату зашёл телеведущий её самой любимой программы на российском телевидении: «Эту реакцию нужно было видеть, друзья. Сын, в кругу большой семьи, поздравляет Маму, и тут захожу с цветами я. «Шок радости» - наверное, так можно описать состояние этой замечательной женщины. Обняла, зацеловала, трогала, не верила, что это я», - так события описывает сам Андрей.Притом он отметил, что такая реакция на его персону вызывает у него счастье. Поклонники также отметили, что Андрей стал отличным примером для них, за что они его дружно похвалили. Хотя многих интересовал вопрос цены такого подарка, которую Черкасов не спешит открывать.