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Пять причин перестать смотреть порно

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Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

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| | Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке

Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке

Сегодня, 16:57
Старожил любовной телестройки Андрей Черкасов согласился сделать сюрприз для верной поклонницы «Дома-2». Для этого он даже поехал в Казахстан.

Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке

 

Ведущий рассказал об интересном случае в социальной сети. Андрей написал, что такой подарок женщине решил устроить её сын. Зрительница по имени Яна, проживающая в городе Актау, справляла своё 50-летие. В этот момент в комнату зашёл телеведущий её самой любимой программы на российском телевидении: «Эту реакцию нужно было видеть, друзья. Сын, в кругу большой семьи, поздравляет Маму, и тут захожу с цветами я. «Шок радости» - наверное, так можно описать состояние этой замечательной женщины. Обняла, зацеловала, трогала, не верила, что это я», - так события описывает сам Андрей.

Притом он отметил, что такая реакция на его персону вызывает у него счастье. Поклонники также отметили, что Андрей стал отличным примером для них, за что они его дружно похвалили. Хотя многих интересовал вопрос цены такого подарка, которую Черкасов не спешит открывать.
Елизавета Трюфель
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