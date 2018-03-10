Подписчики раскритиковали внешность внезапно постаревшей Даны Борисовой

Дана Борисова опубликовала очередную фотографию на своей странице в Instagram, представив образ для участия на съемках в передаче на «Первом канале». Поклонники сравнили ее с 56-летней Еленой Малышевой, и пришли к удивительным выводам.

Павел Селивёрстов

Телеведущая Дана Борисова, которой летом исполнится 42 года, часто объектом скандалов. В этот раз она поделилась с подписчиками тем, что собирается посетить телепередачу «Жить здорово». Ведет это шоу на «Первом канале» известная ведущая Елена Малышева, которая пропагандирует здоровый образ жизни и естественность в красоте. Поклонники Борисовой отметили, что при сравнении внешности ведущих, Дана выглядит куда младше своей 56-летней коллеги.Разница в ведущих заключается в том, что у них разительно различается образ жизни. Дана Борисова проходит лечение от наркотической зависимости, употребляет алкоголь, а также не прибегает к физически занятиям.Подписчики порекомендовали взять пару уроков по уходу за собой для того, что бы выглядеть моложе.