«Красиво жить не запретишь»: Дочь Анны Седоковой начала ходить в дорогие рестораны

Анна Седокова – популярная артистка, и её известность повлияла также на детей. Например, 13-летняя дочь артистки Алина не просто телезвезда, но и ходит далеко не по бюджетным заведениям, как сообщает VistaNews.

Про это девочка сообщила на официальной странице шоу о путешествиях «Вокруг света во время декрета», где снимаются все члены семьи. В настоящее время Анна Седокова отдыхает в Дубае, где пребывает и её дочка.

Алина показала поклонникам снимок из роскошной семизвёздочной гостиницы «Бурдж аль-Араб», который ещё называют «парусником». Провести там сутки стоит минимум 500 долларов. Однако дочь Седоковой стала приглашать туда всех, кто смотрит программу, что некоторых интернет-пользователей возмутило. Они отметили, что певица могла бы лучше рассказать девочке о разнице в финансовом статусе разных категорий населения.

Ирина Летинская