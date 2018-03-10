Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | «Красиво жить не запретишь»: Дочь Анны Седоковой начала ходить в дорогие рестораны

«Красиво жить не запретишь»: Дочь Анны Седоковой начала ходить в дорогие рестораны

Сегодня, 17:21
Анна Седокова – популярная артистка, и её известность повлияла также на детей. Например, 13-летняя дочь артистки Алина не просто телезвезда, но и ходит далеко не по бюджетным заведениям, как сообщает VistaNews.

«Красиво жить не запретишь»: Дочь Анны Седоковой начала ходить в дорогие рестораны

 

Про это девочка сообщила на официальной странице шоу о путешествиях «Вокруг света во время декрета», где снимаются все члены семьи. В настоящее время Анна Седокова отдыхает в Дубае, где пребывает и её дочка.

«Красиво жить не запретишь»: Дочь Анны Седоковой начала ходить в дорогие рестораны

 

Алина показала поклонникам снимок из роскошной семизвёздочной гостиницы «Бурдж аль-Араб», который ещё называют «парусником». Провести там сутки стоит минимум 500 долларов. Однако дочь Седоковой стала приглашать туда всех, кто смотрит программу, что некоторых интернет-пользователей возмутило. Они отметили, что певица могла бы лучше рассказать девочке о разнице в финансовом статусе разных категорий населения.

Ирина Летинская
Новости по теме
Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета»
Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета»

Певица и телеведущая Анна Седокова завершила съёмки тревел-шоу «Вокруг света во время декрета» счастливым человеком.

Дочь Анны Седоковой стала лицом её новой коллекции
Дочь Анны Седоковой стала лицом её новой коллекции

Анна Седокова не только популярная российская певица, телеведущая и мама троих детей, но ещё и талантливый дизайнер модной одежды. Совсем скоро знаменитость

Дочь Анны Седоковой растет копией мамы
Дочь Анны Седоковой растет копией мамы

Известная украинская певица Анна Седокова рассказала поклонникам, что ее 11-летняя дочь Алина растет практически копией своей матери. Подтверждение своим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости