«Красиво жить не запретишь»: Дочь Анны Седоковой начала ходить в дорогие рестораны

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"Он позорит талантливого отца".
От Редактора
Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.
Певица и телеведущая Анна Седокова завершила съёмки тревел-шоу «Вокруг света во время декрета» счастливым человеком.
Анна Седокова не только популярная российская певица, телеведущая и мама троих детей, но ещё и талантливый дизайнер модной одежды. Совсем скоро знаменитость
Известная украинская певица Анна Седокова рассказала поклонникам, что ее 11-летняя дочь Алина растет практически копией своей матери. Подтверждение своим