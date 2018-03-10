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| | "Меняет подковы": Волочкова задрала ногу в автобусе

"Меняет подковы": Волочкова задрала ногу в автобусе

Сегодня, 16:02
Подписчики засыпали ее публикации в Instagram критическими замечаниями. Балерина выложила на своей странице видеоролик о своем прибытии в Ригу, откуда дальше она должна была направиться на гастроли в Резекне. Встретил Волочкову одинокий поклонник, вручивший ей букет, за который Анастасия расшаркалась перед ним в глубоком реверансе. Помимо этого она разместила и фото, на котором, сидя в салоне автобуса, делает шпагат, а все тот же мужчина, подаривший ей букет, держит ее за каблук.

"Меняет подковы": Волочкова задрала ногу в автобусе

 

Пользователи забросали Анастасию негативными комментариями, потому что, по их мнению, она снова пьяна. Они отметили неровную походку и заплетающийся язык балерины, а также заяивли, что ее джинсы-клеш давно вышли из моды. Фанаты встали на защиту Волочковой, заметив, что мода на клеш возвращается сейчас на подиумы, а Анастасия вовсе не пьяна, а просто устала, потому что дорога от Москвы до Риги заняла много времени.

Но хейтеров было не унять - они попеняли Волочковой на расползшуюся фигуру и удивились, что за подаренный букет она продемонстрировала лишь реверанс, а не шпагат, как обычно. Кто-то даже рассказал историю о том, как Волочкова за полет из российской столицы в Турцию «уговорила» пол-литра водки с томатным соком. Подписчики практически в один голос твердили знаменитости, что ей нужно срочно начинать бороться с проблемой алкоголизма, а не продолжать делать вид, что ее не существует.

Фото из автобуса было, вообще, оценено отрицательно - пользователи высказали огромное раздражение от вечных шпагатов, которые, в основном, не уместны. Они поразились воспитанию Волочковой, которая позволяет себе подобное поведение. Особо недовольные посоветовали, в принципе, оторвать ей ноги, чтобы уже, наконец, закончились эти бесконечные шпагаты в любой обстановке. Анастасии также напомнили о дочери, которой ей следовало бы знаяться, вместо того, чтобы вечно выставлять себя напоказ, причем не в самом приглядном виде. Подписчики не сошлись во мнении относительно поклонника, который удостоился «чести» подержаться за ногу звезды во время шпагата - одни назвали его непонятным товарищем, который меняет балерине подковы, а другим он показался вполне приятным мужчиной, «получше Михаила».

Кстати, вспомнив любовника Волочковой, комментаторы стали интересоваться, как он относится к подобным выкрутасам Анастасии. Многие также отметили остекленевший взгляд балерины, заявив, что она и здесь подшофе.
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