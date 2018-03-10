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| | Супруга опозорившегося Ефремова прокомментировала поведение мужа

Супруга опозорившегося Ефремова прокомментировала поведение мужа

Сегодня, 15:50
Супруга отечественного актера Михаила Ефремова прокомментировала поведение своего супруга и разгоревшийся скандал после спектакля, который прошел в Самаре. Театр «Современник» 7 марта приехал в город со спектаклем «Не становись чужим», главную роль в котором играет Михаил Ефремов.

Супруга опозорившегося Ефремова прокомментировала поведение мужа

 

После того, как актеры отыграли спектакль, они возмутились поведением артиста. В интернете начали появляться различные жалобы, в которых пользователи писали, что во время постановки актера было совершенно не слышно, он завязывал споры со зрителями, а также был в нетрезвом состоянии. Софья Кругликова, супруга артиста, заявила, что Ефремов очень серьезно относится к своей работе, и поэтому не стал бы употреблять алкоголь перед выступлением. Однако из-за случившегося Кругликова не перестанет любить благоверного.

Также Софья Кругликова добавила, что, скорее всего, «хамство» актера было ответной реакцией на непонравившиеся слова или действия зрителей. Дело в том, что Михаил Ефремов очень вспыльчивый человек, который не будет молчать и терпеть то, что ему не нравится. Сам актер после спектакля прокомментировал свое поведение. Он сообщил, что данная постановка слишком тяжелая для понимания зрителей. Руководитель театра дал обещание общественности разобраться в случившемся.
Анна Котова
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