«Икра после покупки пива»: Дочь Панина объедается красной икрой

Звезда криминальных боевиков Алексей Панин часто выставляет в интернет ролики о том, что он делает для дочери, стараясь показать свою заботу о ней. На новом снимке в Instagramдевочка сидит с большой ложкой перед пластиковыми банками с красной икрой, которой, как отметил её отец, она завтракает. Подписчики артиста посчитали это «показушным», поскольку ранее Анна Панина ходила с отцом в супермаркет за пивом, как сообщаетVistaNews.

С долей сарказма комментаторы стали интересоваться, а что же стол не такой богатый, почему отсутствует чёрная икра, фуа-гра и королевский краб. Они отметили, что одной демонстрацией дорогого завтрака не оправдать ранние «проколы» в виде шансона, как музыки для девятилетней девочки, и того, что она покупала пиво.

Люди попросили Алексея Панина прекратить пиар на дочери, чем, по их мнению, всё это и является. Они отметили, что вместо Instagram он мог бы заняться своей карьерой и начать сниматься в новом фильме. Это дало бы возможность восстановить репутацию и не «позориться» в глазах общественности.

Ирина Летинская