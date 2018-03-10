Филипп Киркоров опасается сплетен и скандалов

Филипп Киркоров признался, что готов покинуть сцену ради того, чтобы не слышать ложные скандалы и сплетни, которые окружают его персону. Король поп-музыки переживает, что после скандальных ситуаций, не сможет смотреть в глаза своим поклонникам.

Филипп Бедросович несомненно считается одним из главных исполнителей поп-культуры на отечественной сцене. Несмотря на это, проработав десятки лет общественным деятелем, Филипп Киркоров боится сплетен, которые часто окружают его личность.Король эстрады признался, что опасается провокаций, так как дорожит своей репутацией и ценит положительные отзывы от поклонников. Как бы не старался Филипп Бедросович сохранить уважение в обществе, в соцсетях можно найти массу скандалов с участием короля эстрады. Киркоров поведал, как ему удается справляться с таким страхом.«Я боюсь вставать по утрам, вдруг прочитаю какую-то очередную грязь. Потом думаю, как я выйду на сцену, что скажу людям. Выхожу к ним и читаю по глазам: «Мы ничего не читаем, не верим этому. Пой давай». Тогда я успокаиваюсь и начинаю работать», - в таком духе Филипп Бедросович уходит от негативных мыслей.

Отметим, что Киркоров намерен выступать на большой сцене еще не один год. Творчество Филиппа Бедросовича актуально и по сей день. Его песни по душе огромной аудитории, поэтому фанаты готовы заполнять концертные площадки каждого выступления Филиппа Киркорова. Но следует учесть, что артист сообщил, если его творчество перестанет цеплять зрителей, то Киркоров немедленно уйдет из творческой деятельности.