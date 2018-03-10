Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Филипп Киркоров опасается сплетен и скандалов

Филипп Киркоров опасается сплетен и скандалов

Сегодня, 14:48
Филипп Киркоров признался, что готов покинуть сцену ради того, чтобы не слышать ложные скандалы и сплетни, которые окружают его персону. Король поп-музыки переживает, что после скандальных ситуаций, не сможет смотреть в глаза своим поклонникам.

Филипп Киркоров опасается сплетен и скандалов

 

Филипп Бедросович несомненно считается одним из главных исполнителей поп-культуры на отечественной сцене. Несмотря на это, проработав десятки лет общественным деятелем, Филипп Киркоров боится сплетен, которые часто окружают его личность.

Король эстрады признался, что опасается провокаций, так как дорожит своей репутацией и ценит положительные отзывы от поклонников. Как бы не старался Филипп Бедросович сохранить уважение в обществе, в соцсетях можно найти массу скандалов с участием короля эстрады. Киркоров поведал, как ему удается справляться с таким страхом.

«Я боюсь вставать по утрам, вдруг прочитаю какую-то очередную грязь. Потом думаю, как я выйду на сцену, что скажу людям. Выхожу к ним и читаю по глазам: «Мы ничего не читаем, не верим этому. Пой давай». Тогда я успокаиваюсь и начинаю работать», - в таком духе Филипп Бедросович уходит от негативных мыслей.

Филипп Киркоров опасается сплетен и скандалов

 

Отметим, что Киркоров намерен выступать на большой сцене еще не один год. Творчество Филиппа Бедросовича актуально и по сей день. Его песни по душе огромной аудитории, поэтому фанаты готовы заполнять концертные площадки каждого выступления Филиппа Киркорова. Но следует учесть, что артист сообщил, если его творчество перестанет цеплять зрителей, то Киркоров немедленно уйдет из творческой деятельности.
Новости по теме
Филипп Киркоров душевно поздравил Игоря Николаева с днем рождения
Филипп Киркоров душевно поздравил Игоря Николаева с днем рождения

Король российской эстрады Филипп Киркоров душевно поздравил своего друга и композитора Игоря Николаева с 58 днем рождения. Искреннее поздравление Киркоров

Филипп Киркоров признался, что дети вернули его к жизни
Филипп Киркоров признался, что дети вернули его к жизни

Во время своего интервью Филипп Киркоров откровенно признался, что дети вернули его к настоящей жизни. Исповедь Короля эстрады действительно шокирует.

Филипп Киркоров подал в суд на журналистов
Филипп Киркоров подал в суд на журналистов

Король российской эстрады Филипп Киркоров намерен засудить журналистов, которые первыми сообщили в новостях о его скандале с соседкой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости