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| | «Показушное богатство»: Грудь Анастасии Волочковой не поместилась в вязаном платье

«Показушное богатство»: Грудь Анастасии Волочковой не поместилась в вязаном платье

Сегодня, 15:27
Анастасия Волочкова похвасталась объёмами своего бюста, подчеркнув, что он не поместился в платье, и последнее пришлось разрезать. Это насмешило интернет-пользователей, которые стали рассуждать о «показушном богатстве» балерины, как сообщает «Версия.Инфо».

«Показушное богатство»: Грудь Анастасии Волочковой не поместилась в вязаном платье

 

Анастасия Волочкова показала фото со своим ухажёром, а также плюшевым медведем. Однако внимание привлёк именно наряд балерины, про которое актриса выразилась, что пришлось расширять вырез, потому что бюст не помещался. Интернет-пользователи нашли такие откровения очень неуместными.

«Показушное богатство»: Грудь Анастасии Волочковой не поместилась в вязаном платье

 

Большая часть подписчиков снова приняли писать, что Анастасия Волочкова делает всё слишком показушно и фальшиво. Она пишет, что получает большие гонорары, но когда бюст не влезает в платье, то не покупает новую одежду. Интернет-пользователи порекомендовали балерине думать головой, прежде чем так «позориться» в Сети.

Ирина Летинская
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