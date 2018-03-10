«Показушное богатство»: Грудь Анастасии Волочковой не поместилась в вязаном платье

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"Он позорит талантливого отца".
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Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.
Балерина опубликовала снимок из SPA-центра со «своим любимым мужчиной». Если любовника замечают всё меньше, то ужасающие части тела Волочковой продолжают
Анастасия Волочкова опубликовала новое фото. На снимке балерина запечатлена с плюшевым медведем, который одного роста с ней.
Накануне Анастасия Волочкова появилась на светском мероприятии в шокирующем наряде, невыгодно подчёркивающем её недостатки. Откровенное платье балерины едва